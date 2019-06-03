"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.