النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية
سبق

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:20 AM

"السعودية للكهرباء" تعوِّض مشتركيها المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو 2019م

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
95
57,230

قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من (منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة)، وذلك بخصم 25 في المئة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ وذلك التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخض عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة