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هونغ كونغ تسجّل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

الشخص يبلغ من العمر 39 عامًا خضع للحجر الصحي

أعلنت هونغ كونغ، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، والتي تعتبر الثانية من نوعها جراء الفيروس خارج بر الصين الرئيسي، موطن الوباء؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 427 شخصًا في العالم.

والشخص الذي لَقِيَ حتفه جراء المرض يبلغ من العمر 39 عامًا وكانت السلطات في هونغ كونغ قد أخضعته للحجر الصحي والعلاج.

ووفق "سكاي نيوز"، يُذكر أن هونغ كونغ سجّلت 15 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليًّا.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابًا في سائر أنحاء البلاد؛ فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصًا.

هونغ كونغ فيروس كورونا الجديد

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هونغ كونغ تسجّل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا
سبق

أعلنت هونغ كونغ، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، والتي تعتبر الثانية من نوعها جراء الفيروس خارج بر الصين الرئيسي، موطن الوباء؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 427 شخصًا في العالم.

والشخص الذي لَقِيَ حتفه جراء المرض يبلغ من العمر 39 عامًا وكانت السلطات في هونغ كونغ قد أخضعته للحجر الصحي والعلاج.

ووفق "سكاي نيوز"، يُذكر أن هونغ كونغ سجّلت 15 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليًّا.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابًا في سائر أنحاء البلاد؛ فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصًا.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
09:39 AM

هونغ كونغ تسجّل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

الشخص يبلغ من العمر 39 عامًا خضع للحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هونغ كونغ، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، والتي تعتبر الثانية من نوعها جراء الفيروس خارج بر الصين الرئيسي، موطن الوباء؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 427 شخصًا في العالم.

والشخص الذي لَقِيَ حتفه جراء المرض يبلغ من العمر 39 عامًا وكانت السلطات في هونغ كونغ قد أخضعته للحجر الصحي والعلاج.

ووفق "سكاي نيوز"، يُذكر أن هونغ كونغ سجّلت 15 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليًّا.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابًا في سائر أنحاء البلاد؛ فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصًا.

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