النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة المؤرخ العالمي "ليال"

أسهم في تخصيص أرض لمسجد ومركز حضاري في كوبا

توفي الباحث والمؤرخ العالمي الدكتور يوسيبو ليال اسبنغلير، الذي كان له دور بالغ في تخصيص أرض في أهم موقع في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، لتكون موقعاً لبناء أول مسجد ومركز حضاري هناك.

وعزّى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أسرة الراحل الذي يربطه به علاقة وطيدة أثناء دعمه لفكرة وتخصيص أرض للمسجد والمركز الحضاري.

وكان الأمير سلطان بن سلمان، أثناء وجوده في كوبا عام 1424هـ قد علم من الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأسبق يرحمه الله، أن حكومة المملكة لم تحصل بعدُ على موافقة من حكومة كوبا لتخصيص أرض لتكون مسجدا ومركزاً حضارياً للمسلمين.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان المؤرخ العالمي الدكتور "ليال"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقد تجول برفقة المعماري العالمي على أهم المواقع التراثية والتاريخية في هافانا.

عقب ذلك وجّه الأمير سلطان بن سلمان دعوة رسمية للبرفيسور العالمي الدكتور "ليال" لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث تجول في جدة التاريخية، ومركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالرياض، والتقى نخباً فكرية وعلمية وتراثية وتاريخية، ونتيجة لتوطيد العلاقات وبعد عودته إلى جمهورية كوبا عمل على إقناع الحكومة الكوبية على تخصيص موقع مميز يكون مسجداً تاريخياً ومركزاً حضارياً يخدم الجالية المسلمة، حيث صدرت الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 4312 متراً مربعاً ليقام عليه مسجد ومركز حضاري يشعّ بنور الإسلام.

وبعد صدور الموافقة من جمهورية كوبا، تولى الأمير سلطان بن سلمان ملف التنسيق بين وزارات الخارجية والمالية والشؤون الإسلامية ومركز التراث العمراني التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني في ذلك الموقع، حيث تم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي أمر ببناء المسجد والمركز الحضاري.

وتتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة إنشاء مشروع المسجد والمركز الحضاري، وقد بدأت أعمال صبّ الأساسات للمشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة المؤرخ العالمي "ليال"
سبق

توفي الباحث والمؤرخ العالمي الدكتور يوسيبو ليال اسبنغلير، الذي كان له دور بالغ في تخصيص أرض في أهم موقع في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، لتكون موقعاً لبناء أول مسجد ومركز حضاري هناك.

وعزّى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أسرة الراحل الذي يربطه به علاقة وطيدة أثناء دعمه لفكرة وتخصيص أرض للمسجد والمركز الحضاري.

وكان الأمير سلطان بن سلمان، أثناء وجوده في كوبا عام 1424هـ قد علم من الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأسبق يرحمه الله، أن حكومة المملكة لم تحصل بعدُ على موافقة من حكومة كوبا لتخصيص أرض لتكون مسجدا ومركزاً حضارياً للمسلمين.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان المؤرخ العالمي الدكتور "ليال"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقد تجول برفقة المعماري العالمي على أهم المواقع التراثية والتاريخية في هافانا.

عقب ذلك وجّه الأمير سلطان بن سلمان دعوة رسمية للبرفيسور العالمي الدكتور "ليال" لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث تجول في جدة التاريخية، ومركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالرياض، والتقى نخباً فكرية وعلمية وتراثية وتاريخية، ونتيجة لتوطيد العلاقات وبعد عودته إلى جمهورية كوبا عمل على إقناع الحكومة الكوبية على تخصيص موقع مميز يكون مسجداً تاريخياً ومركزاً حضارياً يخدم الجالية المسلمة، حيث صدرت الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 4312 متراً مربعاً ليقام عليه مسجد ومركز حضاري يشعّ بنور الإسلام.

وبعد صدور الموافقة من جمهورية كوبا، تولى الأمير سلطان بن سلمان ملف التنسيق بين وزارات الخارجية والمالية والشؤون الإسلامية ومركز التراث العمراني التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني في ذلك الموقع، حيث تم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي أمر ببناء المسجد والمركز الحضاري.

وتتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة إنشاء مشروع المسجد والمركز الحضاري، وقد بدأت أعمال صبّ الأساسات للمشروع.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
07:11 PM

"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة المؤرخ العالمي "ليال"

أسهم في تخصيص أرض لمسجد ومركز حضاري في كوبا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,505

توفي الباحث والمؤرخ العالمي الدكتور يوسيبو ليال اسبنغلير، الذي كان له دور بالغ في تخصيص أرض في أهم موقع في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، لتكون موقعاً لبناء أول مسجد ومركز حضاري هناك.

وعزّى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أسرة الراحل الذي يربطه به علاقة وطيدة أثناء دعمه لفكرة وتخصيص أرض للمسجد والمركز الحضاري.

وكان الأمير سلطان بن سلمان، أثناء وجوده في كوبا عام 1424هـ قد علم من الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأسبق يرحمه الله، أن حكومة المملكة لم تحصل بعدُ على موافقة من حكومة كوبا لتخصيص أرض لتكون مسجدا ومركزاً حضارياً للمسلمين.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان المؤرخ العالمي الدكتور "ليال"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وقد تجول برفقة المعماري العالمي على أهم المواقع التراثية والتاريخية في هافانا.

عقب ذلك وجّه الأمير سلطان بن سلمان دعوة رسمية للبرفيسور العالمي الدكتور "ليال" لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث تجول في جدة التاريخية، ومركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالرياض، والتقى نخباً فكرية وعلمية وتراثية وتاريخية، ونتيجة لتوطيد العلاقات وبعد عودته إلى جمهورية كوبا عمل على إقناع الحكومة الكوبية على تخصيص موقع مميز يكون مسجداً تاريخياً ومركزاً حضارياً يخدم الجالية المسلمة، حيث صدرت الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 4312 متراً مربعاً ليقام عليه مسجد ومركز حضاري يشعّ بنور الإسلام.

وبعد صدور الموافقة من جمهورية كوبا، تولى الأمير سلطان بن سلمان ملف التنسيق بين وزارات الخارجية والمالية والشؤون الإسلامية ومركز التراث العمراني التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني في ذلك الموقع، حيث تم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي أمر ببناء المسجد والمركز الحضاري.

وتتابع سفارة خادم الحرمين الشريفين والجهات ذات العلاقة إنشاء مشروع المسجد والمركز الحضاري، وقد بدأت أعمال صبّ الأساسات للمشروع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة