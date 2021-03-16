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تجار في الأفلاج يعفون المستأجرين من رسوم الإيجار

بعد إغلاق المحلات للحد من انتشار فيروس "كورونا"

بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

محافظة الأفلاج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تجار في الأفلاج يعفون المستأجرين من رسوم الإيجار
سبق

بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:47 PM

تجار في الأفلاج يعفون المستأجرين من رسوم الإيجار

بعد إغلاق المحلات للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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6,189

بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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