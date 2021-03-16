وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة.

بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر.

تجار في الأفلاج يعفون المستأجرين من رسوم الإيجار مسلّم الهواملة سبق 2020-03-16 بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة. وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:47 PM

تجار في الأفلاج يعفون المستأجرين من رسوم الإيجار بعد إغلاق المحلات للحد من انتشار فيروس "كورونا"





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بادر تجار في محافظة الأفلاج للإعلان عن إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج اليوم بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت؛ وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".