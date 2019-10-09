النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها لمواجهة الحالة المطرية

طبّقت الخطة الاستباقية وانتشرت فِرَق التدخل السريع والميدانية

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة، جهودها وطاقاتها البشرية والفنية على إثر الحالة المطرية التي هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وواصلت الفِرَق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار؛ لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن؛ خاصةً في المواقع التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول؛ حيث تم شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية غير المربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية، وانتشرت فِرَق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية؛ حيث تم إزالة المخلفات حول مواقع تصريف المياه في أحياء النورية الشرقية والغربية، ورفع مخلفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة 1239 عامل نظافة و18 شاحنة و31 صهريج شفط و20 شيول.

من جانبها بثت أمانة العاصمة المقدسة -خلال هذا الأسبوع- عبر حسابها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي التحذيرات والتنبيهات المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مناطق مكة المكرمة وضواحيها، التي توضّح كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، كما عملت الأمانة على تفعيل الخطوط الساخنة بخدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين وباشرت الإدارة العامة للنظافة 23 بلاغًا لتجمعات المياه بمواقع متفرقة، وتم التعامل مع 9 بلاغات لسقوط الأشجار في حي كدي، وشارع الستين، وتم التواصل مع ضباط الاتصال لتلقي بلاغات الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار.

أمانة العاصمة المقدسة حالة الطقس حالة مطرية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها لمواجهة الحالة المطرية
سبق

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة، جهودها وطاقاتها البشرية والفنية على إثر الحالة المطرية التي هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وواصلت الفِرَق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار؛ لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن؛ خاصةً في المواقع التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول؛ حيث تم شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية غير المربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية، وانتشرت فِرَق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية؛ حيث تم إزالة المخلفات حول مواقع تصريف المياه في أحياء النورية الشرقية والغربية، ورفع مخلفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة 1239 عامل نظافة و18 شاحنة و31 صهريج شفط و20 شيول.

من جانبها بثت أمانة العاصمة المقدسة -خلال هذا الأسبوع- عبر حسابها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي التحذيرات والتنبيهات المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مناطق مكة المكرمة وضواحيها، التي توضّح كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، كما عملت الأمانة على تفعيل الخطوط الساخنة بخدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين وباشرت الإدارة العامة للنظافة 23 بلاغًا لتجمعات المياه بمواقع متفرقة، وتم التعامل مع 9 بلاغات لسقوط الأشجار في حي كدي، وشارع الستين، وتم التواصل مع ضباط الاتصال لتلقي بلاغات الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:01 AM

أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها لمواجهة الحالة المطرية

طبّقت الخطة الاستباقية وانتشرت فِرَق التدخل السريع والميدانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,075

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة، جهودها وطاقاتها البشرية والفنية على إثر الحالة المطرية التي هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وواصلت الفِرَق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار؛ لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن؛ خاصةً في المواقع التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول؛ حيث تم شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية غير المربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية، وانتشرت فِرَق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية؛ حيث تم إزالة المخلفات حول مواقع تصريف المياه في أحياء النورية الشرقية والغربية، ورفع مخلفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة 1239 عامل نظافة و18 شاحنة و31 صهريج شفط و20 شيول.

من جانبها بثت أمانة العاصمة المقدسة -خلال هذا الأسبوع- عبر حسابها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي التحذيرات والتنبيهات المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مناطق مكة المكرمة وضواحيها، التي توضّح كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، كما عملت الأمانة على تفعيل الخطوط الساخنة بخدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين وباشرت الإدارة العامة للنظافة 23 بلاغًا لتجمعات المياه بمواقع متفرقة، وتم التعامل مع 9 بلاغات لسقوط الأشجار في حي كدي، وشارع الستين، وتم التواصل مع ضباط الاتصال لتلقي بلاغات الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,813
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,616
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,696
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,384

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة