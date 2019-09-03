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بالفيديو.. شجار عنيف داخل مستشفى بجازان و"سبق" تكشف التفاصيل

أطرافه مراجعون وعدد من حراس الأمن الصناعي

كشف مقطع فيديو متداول عن نشوب شجار عنيف داخل أحد مستشفيات منطقة جازان أطرافه مراجعون وعدد من حراس الأمن الصناعي.

وعلمت "سبق" أن الحادثة وقعت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ ما دعا "صحة جازان" إلى تقديم بلاغ للجهات المعنية.

وقالت "صحة جازان" في تعليقها لـ"سبق": "نفيدكم بأن الزائرَين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه، ولاذا بالفرار".

وأوضحت أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأكدت صحة جازان للمرضى والمراجعين أن هناك طرقًا نظامية لاتباعها في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.

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بالفيديو.. شجار عنيف داخل مستشفى بجازان و"سبق" تكشف التفاصيل
سبق

كشف مقطع فيديو متداول عن نشوب شجار عنيف داخل أحد مستشفيات منطقة جازان أطرافه مراجعون وعدد من حراس الأمن الصناعي.

وعلمت "سبق" أن الحادثة وقعت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ ما دعا "صحة جازان" إلى تقديم بلاغ للجهات المعنية.

وقالت "صحة جازان" في تعليقها لـ"سبق": "نفيدكم بأن الزائرَين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه، ولاذا بالفرار".

وأوضحت أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأكدت صحة جازان للمرضى والمراجعين أن هناك طرقًا نظامية لاتباعها في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
07:15 PM

بالفيديو.. شجار عنيف داخل مستشفى بجازان و"سبق" تكشف التفاصيل

أطرافه مراجعون وعدد من حراس الأمن الصناعي

A A A
قاسم الخبراني - جازان
8
14,683

كشف مقطع فيديو متداول عن نشوب شجار عنيف داخل أحد مستشفيات منطقة جازان أطرافه مراجعون وعدد من حراس الأمن الصناعي.

وعلمت "سبق" أن الحادثة وقعت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ ما دعا "صحة جازان" إلى تقديم بلاغ للجهات المعنية.

وقالت "صحة جازان" في تعليقها لـ"سبق": "نفيدكم بأن الزائرَين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه، ولاذا بالفرار".

وأوضحت أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأكدت صحة جازان للمرضى والمراجعين أن هناك طرقًا نظامية لاتباعها في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.

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