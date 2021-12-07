دراسة: التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات "كورونا" يعطي مناعة أقوى

تمنح أملًا للدول الفقيرة التي قد تحتاج لتطعيم مواطنيها بلقاحات مختلفة

أفادت دراسة بريطانية، بأن التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا للأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر- بيونتيك، ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد 9 أسابيع؛ كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم؛ وفقًا للنتائج التي نُشرت الاثنين.

وقال الأستاذ في جامعة أكسفورد ماثيو سنابي: "اكتشفنا استجابة جيدة حقًّا للمناعة.. في واقع الأمر أقوى من الحصول على الجرعتين من لقاح أسترازينيكا".

وتمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قُرب نفاد إمداداتها من اللقاحات؛ وفق "رويترز".

وأضاف "سنابي": "توضح الدراسة أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية، وإن كانت عملية التلقيح ستتم بشكل أسرع مع استخدام لقاحات مختلفة فلا بأس من ذلك".

وقال باحثون في جامعة أكسفورد: في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح موديرنا أو نوفافاكس؛ فإن الجسم ينتج أجسامًا مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح أسترازينيكا.

وكشفت الدراسة التي شملت 1070 متطوعًا أيضًا، أن جرعة أولى من لقاح فايزر- بيونتيك، تليها جرعة ثانية من لقاح موديرنا؛ تعطي نتيجة أفضل من الجرعتين من لقاح فايزر- بيونتيك.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية لانسيت الطبية؛ لا توجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.