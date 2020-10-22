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حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

إهمال من الجهة المعنية بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها

تسبب عدد من مالكي المركبات في إغلاق بعض الشوارع الفرعية بمكة والتي تربط بين أحياء وتختصر مسافة على مرتادي الطريق عند رغبتهم الانتقال إلى شارع آخر بدلاً من السير إلى أقصاه والعودة مرة أخرى.

ووثقت "سبق" إغلاق عدد من طرق الخدمة الفرعية في مخططات 4 و 2؛ وذلك بقيام بعض ملاك المنازل الملاصقة لتلك الشوارع بإيقاف مركباتهم في تلك الشوارع وكأنها أصبحت جزءًا من ممتلكاتهم.

كما أن بعض الطرق تعرضت للإهمال من الجهة ذات العلاقة؛ إما بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها مما جعلها تفقد أهميتها؛ حيث يستخدمها أصحاب المنازل كمواقف لمركباتهم.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة
سبق

تسبب عدد من مالكي المركبات في إغلاق بعض الشوارع الفرعية بمكة والتي تربط بين أحياء وتختصر مسافة على مرتادي الطريق عند رغبتهم الانتقال إلى شارع آخر بدلاً من السير إلى أقصاه والعودة مرة أخرى.

ووثقت "سبق" إغلاق عدد من طرق الخدمة الفرعية في مخططات 4 و 2؛ وذلك بقيام بعض ملاك المنازل الملاصقة لتلك الشوارع بإيقاف مركباتهم في تلك الشوارع وكأنها أصبحت جزءًا من ممتلكاتهم.

كما أن بعض الطرق تعرضت للإهمال من الجهة ذات العلاقة؛ إما بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها مما جعلها تفقد أهميتها؛ حيث يستخدمها أصحاب المنازل كمواقف لمركباتهم.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:15 PM

حولوها مواقف.. ملاك مركبات يغلقون شوارع تربط أحياءً بمكة

إهمال من الجهة المعنية بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,484

تسبب عدد من مالكي المركبات في إغلاق بعض الشوارع الفرعية بمكة والتي تربط بين أحياء وتختصر مسافة على مرتادي الطريق عند رغبتهم الانتقال إلى شارع آخر بدلاً من السير إلى أقصاه والعودة مرة أخرى.

ووثقت "سبق" إغلاق عدد من طرق الخدمة الفرعية في مخططات 4 و 2؛ وذلك بقيام بعض ملاك المنازل الملاصقة لتلك الشوارع بإيقاف مركباتهم في تلك الشوارع وكأنها أصبحت جزءًا من ممتلكاتهم.

كما أن بعض الطرق تعرضت للإهمال من الجهة ذات العلاقة؛ إما بتركها دون سفلتة أو عدم نظافتها مما جعلها تفقد أهميتها؛ حيث يستخدمها أصحاب المنازل كمواقف لمركباتهم.

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