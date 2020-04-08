وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة؛ منها: 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفاً أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.

وأمس أعلنت الكويت أنها سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس، إلى 111.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

شفاء 6 حالات جديدة من كورونا في الكويت وإجمالي المتعافين 111 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-08 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس، إلى 111. وأمس أعلنت الكويت أنها سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة؛ منها: 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفاً أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 10:09 AM

شفاء 6 حالات جديدة من كورونا في الكويت وإجمالي المتعافين 111 كانت قد أعلنت أمس 78 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 743 حالة





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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس، إلى 111.

وأمس أعلنت الكويت أنها سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة؛ منها: 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفاً أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.