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شاهد.. القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية يزور الهيئة الملكية وغرفة ينبع

ناقش سبل التعاون المشترك بين البلدين

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد، الهيئة الملكية بينبع، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة وعدد من كبار المسؤولين.

وتم خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة، كما تم تقديم عرض لأبرز الملامح الحضارية ومستقبل مدينة ينبع الصناعية والفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل الخطى الحثيثة التي تخطوها الهيئة الملكية بثقة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، القنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين ‏والتي تدعم وتسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وأكد ‏رئيس ‎غرفة ينبع، أن زيارة القنصل الأمريكي للغرفة تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي الأمريكي والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية يزور الهيئة الملكية وغرفة ينبع
سبق

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد، الهيئة الملكية بينبع، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة وعدد من كبار المسؤولين.

وتم خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة، كما تم تقديم عرض لأبرز الملامح الحضارية ومستقبل مدينة ينبع الصناعية والفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل الخطى الحثيثة التي تخطوها الهيئة الملكية بثقة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، القنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين ‏والتي تدعم وتسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وأكد ‏رئيس ‎غرفة ينبع، أن زيارة القنصل الأمريكي للغرفة تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي الأمريكي والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:46 PM

شاهد.. القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية يزور الهيئة الملكية وغرفة ينبع

ناقش سبل التعاون المشترك بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد، الهيئة الملكية بينبع، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة وعدد من كبار المسؤولين.

وتم خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة، كما تم تقديم عرض لأبرز الملامح الحضارية ومستقبل مدينة ينبع الصناعية والفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل الخطى الحثيثة التي تخطوها الهيئة الملكية بثقة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، القنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد، والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين ‏والتي تدعم وتسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وأكد ‏رئيس ‎غرفة ينبع، أن زيارة القنصل الأمريكي للغرفة تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي الأمريكي والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030.

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