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"الأمر بالمعروف بحوطة بني تميم" تشارك بمعرض توعوي عن "الابتزاز"

استفادت منه 1200 طالبة وشهد تفاعلًا كبيرًا من هيئة التدريس والزائرات

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حوطة بني تميم، بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز، في كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمحافظة.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها.

ووزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات؛ حيث بلغ عدد المستفيدات 1200 طالبة.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

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"الأمر بالمعروف بحوطة بني تميم" تشارك بمعرض توعوي عن "الابتزاز"
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حوطة بني تميم، بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز، في كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمحافظة.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها.

ووزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات؛ حيث بلغ عدد المستفيدات 1200 طالبة.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
06:49 PM

"الأمر بالمعروف بحوطة بني تميم" تشارك بمعرض توعوي عن "الابتزاز"

استفادت منه 1200 طالبة وشهد تفاعلًا كبيرًا من هيئة التدريس والزائرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حوطة بني تميم، بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز، في كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمحافظة.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها.

ووزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات؛ حيث بلغ عدد المستفيدات 1200 طالبة.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

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