النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرع النقل بالمدينة ينبّه مرتادي طريق مكة: احذروا الأمطار

طالَبَ بأخذ الحيطة وتهدئة السرعة.. وقال: "التنويه لسلامتكم"

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة مرتادي طريق مكة السريع، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة/ #مكة_المكرمة السريع (الهجرة)، بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرع النقل بالمدينة ينبّه مرتادي طريق مكة: احذروا الأمطار
سبق

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة مرتادي طريق مكة السريع، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة/ #مكة_المكرمة السريع (الهجرة)، بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:04 PM

فرع النقل بالمدينة ينبّه مرتادي طريق مكة: احذروا الأمطار

طالَبَ بأخذ الحيطة وتهدئة السرعة.. وقال: "التنويه لسلامتكم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,772

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة مرتادي طريق مكة السريع، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة/ #مكة_المكرمة السريع (الهجرة)، بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,223
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,258
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,263
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,854

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة