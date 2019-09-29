فرع النقل بالمدينة ينبّه مرتادي طريق مكة: احذروا الأمطار

طالَبَ بأخذ الحيطة وتهدئة السرعة.. وقال: "التنويه لسلامتكم"

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة مرتادي طريق مكة السريع، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة/ #مكة_المكرمة السريع (الهجرة)، بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.