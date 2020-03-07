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البرلمان العربي يدين التدخلات التركية ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم

تأكيدات شدّد عليها رئيسه تدعم وتؤيد قرار "الجامعة الوزاري" الذي يدين أنقرة

أكّد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

وقال "السلمي"؛ في بيان اليوم، إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقفٍ عربي جماعي موحّد إزاء التصدّي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدّي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مُؤكداً أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.

رئيس البرلمان العربي

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البرلمان العربي يدين التدخلات التركية ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم
سبق

أكّد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

وقال "السلمي"؛ في بيان اليوم، إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقفٍ عربي جماعي موحّد إزاء التصدّي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدّي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مُؤكداً أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:07 AM

البرلمان العربي يدين التدخلات التركية ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم

تأكيدات شدّد عليها رئيسه تدعم وتؤيد قرار "الجامعة الوزاري" الذي يدين أنقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكّد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

وقال "السلمي"؛ في بيان اليوم، إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقفٍ عربي جماعي موحّد إزاء التصدّي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدّي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مُؤكداً أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.

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