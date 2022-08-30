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قرى عسير التراثية تنظّم فعاليات نوعية في "صيف السعودية"

تحت شعار "صيفنا على جوك".. حتى نهاية شهر سبتمبر

تقدّم قرى عسير التراثية عدداً من الفعاليات النوعية، ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتضمنت البرامج تفعيلاً للأنشطة السياحية في خمس قرى تراثية تشمل "قرية النجاد التراثية، وقرية آل ينفع التراثية، وقرية زبنة التراثية، وقرية المخض التراثية، وقصور آل أبونقطة المتحمي".

وتنوعت الأنشطة لتشمل الحِرف اليدوية والأزياء والفنون التراثية والعروض المسرحية والرقصات الشعبية ومعارض الصور الفوتوغرافية، التي تحاكي الموروث الشعبي والعمق الحضاري والتاريخي من خلال رحلة ممتعة بين جنبات القصور والحصون القديمة في المنطقة، فيما تستقبل القرى التراثية زوارها من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً من كافة أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من٢٥٠ شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس الجاري مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ست مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط متنوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرى عسير التراثية تنظّم فعاليات نوعية في "صيف السعودية"
سبق

تقدّم قرى عسير التراثية عدداً من الفعاليات النوعية، ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتضمنت البرامج تفعيلاً للأنشطة السياحية في خمس قرى تراثية تشمل "قرية النجاد التراثية، وقرية آل ينفع التراثية، وقرية زبنة التراثية، وقرية المخض التراثية، وقصور آل أبونقطة المتحمي".

وتنوعت الأنشطة لتشمل الحِرف اليدوية والأزياء والفنون التراثية والعروض المسرحية والرقصات الشعبية ومعارض الصور الفوتوغرافية، التي تحاكي الموروث الشعبي والعمق الحضاري والتاريخي من خلال رحلة ممتعة بين جنبات القصور والحصون القديمة في المنطقة، فيما تستقبل القرى التراثية زوارها من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً من كافة أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من٢٥٠ شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس الجاري مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ست مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط متنوع.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:12 PM

قرى عسير التراثية تنظّم فعاليات نوعية في "صيف السعودية"

تحت شعار "صيفنا على جوك".. حتى نهاية شهر سبتمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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تقدّم قرى عسير التراثية عدداً من الفعاليات النوعية، ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتضمنت البرامج تفعيلاً للأنشطة السياحية في خمس قرى تراثية تشمل "قرية النجاد التراثية، وقرية آل ينفع التراثية، وقرية زبنة التراثية، وقرية المخض التراثية، وقصور آل أبونقطة المتحمي".

وتنوعت الأنشطة لتشمل الحِرف اليدوية والأزياء والفنون التراثية والعروض المسرحية والرقصات الشعبية ومعارض الصور الفوتوغرافية، التي تحاكي الموروث الشعبي والعمق الحضاري والتاريخي من خلال رحلة ممتعة بين جنبات القصور والحصون القديمة في المنطقة، فيما تستقبل القرى التراثية زوارها من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً من كافة أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من٢٥٠ شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس الجاري مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ست مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط متنوع.

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