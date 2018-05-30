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"الموارد البشرية" تعزز ثقافة "العمل الحر" في المملكة

وقعت مذكرة تعاون مع إحدى الشركات لتحفيزه بتقديم عدة مزايا وتقنيات

وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية لتحفيز العمل الحر في المملكة عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

كما تأتي سعياً لإيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير العديد من المزايا؛ ومنها: (تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الإلكتروني على منصة جيديا).

يشار إلى أن العامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa)؛ وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

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"الموارد البشرية" تعزز ثقافة "العمل الحر" في المملكة
سبق

وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية لتحفيز العمل الحر في المملكة عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

كما تأتي سعياً لإيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير العديد من المزايا؛ ومنها: (تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الإلكتروني على منصة جيديا).

يشار إلى أن العامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa)؛ وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
05:30 PM

"الموارد البشرية" تعزز ثقافة "العمل الحر" في المملكة

وقعت مذكرة تعاون مع إحدى الشركات لتحفيزه بتقديم عدة مزايا وتقنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية لتحفيز العمل الحر في المملكة عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

كما تأتي سعياً لإيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير العديد من المزايا؛ ومنها: (تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الإلكتروني على منصة جيديا).

يشار إلى أن العامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa)؛ وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

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