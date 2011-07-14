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بدء استقبال الاستفسارات حول اللائحة التعليمية على مدار الساعة

من خلال مركز الاتصال 19996.. نقل الأسئلة لجهة الاختصاص

أعلن مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم "تواصل" للمعلمين والمعلمات عن تلقي الاستفسارات والتساؤلات حول اللائحة التعليمية الجديدة من خلال مركز الاتصال 19996، وذلك على مدار الساعة، واعداً بإيصال صوتهم واستفساراتهم لجهة الاختصاص.

وقال المركز عبر على "تويتر": "‏نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال صوتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

يذكر أن "تواصل" بوزارة التعليم هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها في عام 1432هـ، وتعد وسيلة إلكترونية حرصاً من المسؤولين في وزارة التعليم على فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم واستفساراتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم، ومتابعتها مع الوزير وجهات الاختصاص بالوزارة والإدارات المعنية، وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعتها وحلها وإتمام الرد على المستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم، فإذا لم يكن من اختصاص الإدارة أو يتجاوز صلاحيتها يتم تصعيد التذكرة للجهة المعنية في الوزارة لخدمة المستفيد وإبلاغه بالرد المناسب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء استقبال الاستفسارات حول اللائحة التعليمية على مدار الساعة
سبق

أعلن مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم "تواصل" للمعلمين والمعلمات عن تلقي الاستفسارات والتساؤلات حول اللائحة التعليمية الجديدة من خلال مركز الاتصال 19996، وذلك على مدار الساعة، واعداً بإيصال صوتهم واستفساراتهم لجهة الاختصاص.

وقال المركز عبر على "تويتر": "‏نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال صوتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

يذكر أن "تواصل" بوزارة التعليم هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها في عام 1432هـ، وتعد وسيلة إلكترونية حرصاً من المسؤولين في وزارة التعليم على فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم واستفساراتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم، ومتابعتها مع الوزير وجهات الاختصاص بالوزارة والإدارات المعنية، وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعتها وحلها وإتمام الرد على المستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم، فإذا لم يكن من اختصاص الإدارة أو يتجاوز صلاحيتها يتم تصعيد التذكرة للجهة المعنية في الوزارة لخدمة المستفيد وإبلاغه بالرد المناسب.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:23 PM

بدء استقبال الاستفسارات حول اللائحة التعليمية على مدار الساعة

من خلال مركز الاتصال 19996.. نقل الأسئلة لجهة الاختصاص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
4,520

أعلن مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم "تواصل" للمعلمين والمعلمات عن تلقي الاستفسارات والتساؤلات حول اللائحة التعليمية الجديدة من خلال مركز الاتصال 19996، وذلك على مدار الساعة، واعداً بإيصال صوتهم واستفساراتهم لجهة الاختصاص.

وقال المركز عبر على "تويتر": "‏نسعد بخدمتكم وتلقي استفساراتكم حول #اللائحة_التعليمية_الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة، وإيصال صوتكم واستفساراتكم لجهة الاختصاص".

يذكر أن "تواصل" بوزارة التعليم هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها في عام 1432هـ، وتعد وسيلة إلكترونية حرصاً من المسؤولين في وزارة التعليم على فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، والاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم واستفساراتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم، ومتابعتها مع الوزير وجهات الاختصاص بالوزارة والإدارات المعنية، وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، وييسر متابعتها وحلها وإتمام الرد على المستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم، فإذا لم يكن من اختصاص الإدارة أو يتجاوز صلاحيتها يتم تصعيد التذكرة للجهة المعنية في الوزارة لخدمة المستفيد وإبلاغه بالرد المناسب.

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