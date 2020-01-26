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قنصلية المملكة بقوانجو تدعو المواطنين هناك لمغادرة الصين فورًا

نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد

طلبت القنصلية السعودية في قوانجو من السعوديين إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وناشدت القنصلية مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

قنصلية المملكة بقوانجو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قنصلية المملكة بقوانجو تدعو المواطنين هناك لمغادرة الصين فورًا
سبق

طلبت القنصلية السعودية في قوانجو من السعوديين إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وناشدت القنصلية مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
05:20 PM

قنصلية المملكة بقوانجو تدعو المواطنين هناك لمغادرة الصين فورًا

نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,464

طلبت القنصلية السعودية في قوانجو من السعوديين إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وناشدت القنصلية مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

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