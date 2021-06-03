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ادعى ملكيتها مواطن بحجة باطلة.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بجدة

فيما أزالت "الأمانة" عقارًا تم بناؤه وخاطبت "المياه" و"الكهرباء" لإيقاف الخدمات

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها استعادت أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي السلامة شمال المحافظة، وقالت إنها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد شرعت في أعمال إزالة عقار تم بناؤه على جزء من أرض حديقة عامة بحي السلامة.

وتمكنت الأمانة من استعادتها؛ حيث كانت مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تُقدر بنحو 1400م2؛ وذلك بعد أن كسبت دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلًا مدعيًا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة، بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن؛ لعدم ثبوت صحتها، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يُلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية؛ تمهيدًا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات، التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

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ادعى ملكيتها مواطن بحجة باطلة.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بجدة
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها استعادت أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي السلامة شمال المحافظة، وقالت إنها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد شرعت في أعمال إزالة عقار تم بناؤه على جزء من أرض حديقة عامة بحي السلامة.

وتمكنت الأمانة من استعادتها؛ حيث كانت مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تُقدر بنحو 1400م2؛ وذلك بعد أن كسبت دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلًا مدعيًا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة، بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن؛ لعدم ثبوت صحتها، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يُلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية؛ تمهيدًا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات، التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
02:01 PM

ادعى ملكيتها مواطن بحجة باطلة.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بجدة

فيما أزالت "الأمانة" عقارًا تم بناؤه وخاطبت "المياه" و"الكهرباء" لإيقاف الخدمات

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
13
27,085

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها استعادت أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي السلامة شمال المحافظة، وقالت إنها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ فقد شرعت في أعمال إزالة عقار تم بناؤه على جزء من أرض حديقة عامة بحي السلامة.

وتمكنت الأمانة من استعادتها؛ حيث كانت مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تُقدر بنحو 1400م2؛ وذلك بعد أن كسبت دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلًا مدعيًا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة، بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن؛ لعدم ثبوت صحتها، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يُلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية؛ تمهيدًا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات، التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

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