أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا
جملة الإصابات 42925 حالة
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .
أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا
محمد المواسيسبق2020-05-12
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:02 PM
أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا
سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .