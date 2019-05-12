سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .

أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا محمد المواسي سبق 2020-05-12 سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:02 PM

أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا جملة الإصابات 42925 حالة





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سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .