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أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا

جملة الإصابات 42925 حالة

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا
سبق

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:02 PM

أكبر رقم خلال 7 أيام.. تسجيل 2520 حالة تعافٍ من كورونا والإجمالي يتخطى 15 ألفًا

جملة الإصابات 42925 حالة

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
4,076

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يتجاوز أكثر من 15 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث بايم وزارة الصحة.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل سبعة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية، فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة .

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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