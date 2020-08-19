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"النقد" تطرح مسودة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي لمرئيات العموم

تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت؛ لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك تساهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية.

وفي ختام تصريحها دعت المؤسسة العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، ابتداءً من تاريخ 29 / 12 / 1441هـ الموافق 19 / 8 / 2020م عبر البريد الإلكتروني: (IC.Pol@SAMA.GOV.SA)، علماً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تطرح مسودة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي لمرئيات العموم
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت؛ لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك تساهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية.

وفي ختام تصريحها دعت المؤسسة العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، ابتداءً من تاريخ 29 / 12 / 1441هـ الموافق 19 / 8 / 2020م عبر البريد الإلكتروني: (IC.Pol@SAMA.GOV.SA)، علماً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:04 PM

"النقد" تطرح مسودة إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي لمرئيات العموم

تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) "ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي"، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت المؤسسة أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت؛ لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك تساهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية.

وفي ختام تصريحها دعت المؤسسة العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، ابتداءً من تاريخ 29 / 12 / 1441هـ الموافق 19 / 8 / 2020م عبر البريد الإلكتروني: (IC.Pol@SAMA.GOV.SA)، علماً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

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