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أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة

أكد ضرورة إيجاد الحلول لمنع تكراره.. ومحاسبة المقصرين

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين.

‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى.

الأمير خالد الفيصل نفق الأندلس بجدة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة
سبق

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين.

‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:20 PM

أمير مكة يوجّه بتشكيل لجنة بعد تسرب المياه بنفق الأندلس بجدة

أكد ضرورة إيجاد الحلول لمنع تكراره.. ومحاسبة المقصرين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
10
9,752

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة؛ لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، وإيجاد الحلول العاجلة ومحاسبة المقصرين.

‏يأتي ذلك التوجيه مع استمرار وجود فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وكان النفق قد شهد اليوم اختناقاً مرورياً مع تسرب المياه مرة أخرى.

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