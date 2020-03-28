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النيابة توجِّه بالقبض على المشاركين في مقاطع الممارسات اللاأخلاقية والمشينة

صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية عالية، وفاعلة، وفقًا لما يفي باحتياجاتهم السلمية، دون الخروج عن ذلك. مؤكدًا أن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم رصد ما ينطوي منها على سلوك مجرَّم تحت طائلة المساءلة الجزائية.

النيابة العامة مقطع الممارسات المشينة

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النيابة توجِّه بالقبض على المشاركين في مقاطع الممارسات اللاأخلاقية والمشينة
سبق

صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية عالية، وفاعلة، وفقًا لما يفي باحتياجاتهم السلمية، دون الخروج عن ذلك. مؤكدًا أن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم رصد ما ينطوي منها على سلوك مجرَّم تحت طائلة المساءلة الجزائية.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:32 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:11 PM

النيابة توجِّه بالقبض على المشاركين في مقاطع الممارسات اللاأخلاقية والمشينة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
75,721

صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية عالية، وفاعلة، وفقًا لما يفي باحتياجاتهم السلمية، دون الخروج عن ذلك. مؤكدًا أن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم رصد ما ينطوي منها على سلوك مجرَّم تحت طائلة المساءلة الجزائية.

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