هطولات متوسطة إلى غزيرة بالطائف وميسان و"المدني" يتفاعل

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.