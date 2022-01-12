فوق الـ84 دولار.. أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين

في ظل المخاوف من تراجع الصادرات الخام لكازاخستان

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.

ووفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ"، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولارًا للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا مؤخرًا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".