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فوق الـ84 دولار.. أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين

في ظل المخاوف من تراجع الصادرات الخام لكازاخستان

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.

ووفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ"، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولارًا للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا مؤخرًا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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فوق الـ84 دولار.. أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين
سبق

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.

ووفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ"، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولارًا للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا مؤخرًا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:07 PM

فوق الـ84 دولار.. أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين

في ظل المخاوف من تراجع الصادرات الخام لكازاخستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.

ووفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ"، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولارًا للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا مؤخرًا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,428
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38 مليار ..

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