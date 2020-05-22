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5 مظاهر غائبة عن عيد الفطر لهذا العام بسبب كورونا.. تعرَّف عليها

"الدهاس" نوّه بتطويع مواقع التواصل للاحتفال بالمناسبة وتطبيق التباعد

لخّص مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، أبرز المظاهر التي ستغيب عن عيد الفطر المبارك لهذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا، منوهًا بتطويع مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة، وتطبيق التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتفصيلاً، قال " الدهاس": إن شعيرة صلاة العيد هي التي تحدد انتهاء شهر الصوم، ودخول شهر شوال. ولأن الأسر تنتظر هذه اللحظة كل عام إلا أن هذا العام مختلف تمامًا؛ إذ تقتصر الصلاة على داخل المنازل بسبب جائحة كورونا. لافتًا إلى أن السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بتكبيرات العيد أثلج الصدور، ويدعو للسرور.

وأضاف "الدهاس": فرضت جائحة كورونا على الجميع عدم الاستعداد لملابس العيد على غير العادة. مطالبًا الجميع بالتزين للعيد، والتزين لهذه المناسبة، والاحتفال بالعيد في منازلهم بكل تفاصيله، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الرامية إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير مركز تاريخ مكة إنه في هذا العام سنفتقر للزيارات العائلية بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وستكون التهنئة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتطويعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن في هذه الليالي تتنفس الشوارع والأسواق الصعداء؛ وهو ما يترجم استجابة المواطن لنداء الوطن، والبقاء في المنازل احترازيًّا لمواجهة الفيروس؛ إذ كان الناس يحرصون على ارتياد الأسواق في مثل هذه الأوقات والليالي للاستعداد ليوم العيد.

وأوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة أن بعض الأسر كانت تحرص في أيام العيد على التنقل بين المدن والقرى لزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء إلا أن تداعيات الفيروس تحتم علينا في هذا العيد تنفيذ التعليمات والإجراءات الرامية إلى سلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مظاهر غائبة عن عيد الفطر لهذا العام بسبب كورونا.. تعرَّف عليها
سبق

لخّص مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، أبرز المظاهر التي ستغيب عن عيد الفطر المبارك لهذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا، منوهًا بتطويع مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة، وتطبيق التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتفصيلاً، قال " الدهاس": إن شعيرة صلاة العيد هي التي تحدد انتهاء شهر الصوم، ودخول شهر شوال. ولأن الأسر تنتظر هذه اللحظة كل عام إلا أن هذا العام مختلف تمامًا؛ إذ تقتصر الصلاة على داخل المنازل بسبب جائحة كورونا. لافتًا إلى أن السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بتكبيرات العيد أثلج الصدور، ويدعو للسرور.

وأضاف "الدهاس": فرضت جائحة كورونا على الجميع عدم الاستعداد لملابس العيد على غير العادة. مطالبًا الجميع بالتزين للعيد، والتزين لهذه المناسبة، والاحتفال بالعيد في منازلهم بكل تفاصيله، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الرامية إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير مركز تاريخ مكة إنه في هذا العام سنفتقر للزيارات العائلية بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وستكون التهنئة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتطويعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن في هذه الليالي تتنفس الشوارع والأسواق الصعداء؛ وهو ما يترجم استجابة المواطن لنداء الوطن، والبقاء في المنازل احترازيًّا لمواجهة الفيروس؛ إذ كان الناس يحرصون على ارتياد الأسواق في مثل هذه الأوقات والليالي للاستعداد ليوم العيد.

وأوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة أن بعض الأسر كانت تحرص في أيام العيد على التنقل بين المدن والقرى لزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء إلا أن تداعيات الفيروس تحتم علينا في هذا العيد تنفيذ التعليمات والإجراءات الرامية إلى سلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:24 PM

5 مظاهر غائبة عن عيد الفطر لهذا العام بسبب كورونا.. تعرَّف عليها

"الدهاس" نوّه بتطويع مواقع التواصل للاحتفال بالمناسبة وتطبيق التباعد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لخّص مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، أبرز المظاهر التي ستغيب عن عيد الفطر المبارك لهذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا، منوهًا بتطويع مواقع التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة، وتطبيق التباعد الاجتماعي تنفيذًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتفصيلاً، قال " الدهاس": إن شعيرة صلاة العيد هي التي تحدد انتهاء شهر الصوم، ودخول شهر شوال. ولأن الأسر تنتظر هذه اللحظة كل عام إلا أن هذا العام مختلف تمامًا؛ إذ تقتصر الصلاة على داخل المنازل بسبب جائحة كورونا. لافتًا إلى أن السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بتكبيرات العيد أثلج الصدور، ويدعو للسرور.

وأضاف "الدهاس": فرضت جائحة كورونا على الجميع عدم الاستعداد لملابس العيد على غير العادة. مطالبًا الجميع بالتزين للعيد، والتزين لهذه المناسبة، والاحتفال بالعيد في منازلهم بكل تفاصيله، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الرامية إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير مركز تاريخ مكة إنه في هذا العام سنفتقر للزيارات العائلية بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وستكون التهنئة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتطويعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن في هذه الليالي تتنفس الشوارع والأسواق الصعداء؛ وهو ما يترجم استجابة المواطن لنداء الوطن، والبقاء في المنازل احترازيًّا لمواجهة الفيروس؛ إذ كان الناس يحرصون على ارتياد الأسواق في مثل هذه الأوقات والليالي للاستعداد ليوم العيد.

وأوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة أن بعض الأسر كانت تحرص في أيام العيد على التنقل بين المدن والقرى لزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء إلا أن تداعيات الفيروس تحتم علينا في هذا العيد تنفيذ التعليمات والإجراءات الرامية إلى سلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا.

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