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مسرحية "درايش النور".. تستهل نشاط مبادرة المسرح الوطني

"السماعيل": نستعد لتقديم مهرجان للمسرح السعودي في مختلف المدن

شهد حفل تدشين "مبادرة المسرح الوطني" الذي أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عرض مسرحية "درايش النور" التي تعد باكورة إنتاجات المسرح الوطني، والتي تضمنت عدداً من اللوحات الاستعراضية التي تحكي قصصاً من المجتمع في أزمنة مختلفة، وما شهدته المملكة من قفزات في مجالات الثقافة والفنون.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مبادرة المسرح الوطني عبدالعزيز السماعيل أن عرض "درايش النور" كان احتفاءً بالحاضر المزدهر من بوابة العودة للماضي، والهدف إبراز التغيير الذي وصل له المجتمع بفضل رؤية القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030. وقال: "نحن مبتهجون في ظل الرؤية الطموحة للمملكة التي عززت بدرجة كبيرة الفعل الثقافي والفني، وحملتنا مسؤولية كبيرة لتقديم أعمال ترضي ذائقة الجمهور السعودي المعروف بكونه ذواق ومتعطش للفن الراقي".

وكشف "السماعيل" أن مبادرة المسرح الوطني تهدف في مرحلتها الأولى لإنتاج مجموعة من العروض للكبار والأطفال، إضافة للتحضير لمهرجان المسرح السعودي، كما سيتم عمل برنامج للاحتفاء بيوم المسرح العالمي، وبرامج أخرى يتم العمل على تصميمها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وذكر أنه سيتم إنتاج جزء كبير من برامج "المسرح الوطن" في مختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من مدينة الرياض، بحيث يرافقها إنتاج موازي في مختلف مدن المملكة، بالتعاون مع الفرق المسرحية في فروع جمعيات الثقافة والفنون ومؤسسات الإنتاج الخاصة، والفرق المسرحية المستقلة، بالإضافة لبرامج التدريب.

مسرحية درايش النور مبادرة المسرح الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسرحية "درايش النور".. تستهل نشاط مبادرة المسرح الوطني
سبق

شهد حفل تدشين "مبادرة المسرح الوطني" الذي أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عرض مسرحية "درايش النور" التي تعد باكورة إنتاجات المسرح الوطني، والتي تضمنت عدداً من اللوحات الاستعراضية التي تحكي قصصاً من المجتمع في أزمنة مختلفة، وما شهدته المملكة من قفزات في مجالات الثقافة والفنون.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مبادرة المسرح الوطني عبدالعزيز السماعيل أن عرض "درايش النور" كان احتفاءً بالحاضر المزدهر من بوابة العودة للماضي، والهدف إبراز التغيير الذي وصل له المجتمع بفضل رؤية القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030. وقال: "نحن مبتهجون في ظل الرؤية الطموحة للمملكة التي عززت بدرجة كبيرة الفعل الثقافي والفني، وحملتنا مسؤولية كبيرة لتقديم أعمال ترضي ذائقة الجمهور السعودي المعروف بكونه ذواق ومتعطش للفن الراقي".

وكشف "السماعيل" أن مبادرة المسرح الوطني تهدف في مرحلتها الأولى لإنتاج مجموعة من العروض للكبار والأطفال، إضافة للتحضير لمهرجان المسرح السعودي، كما سيتم عمل برنامج للاحتفاء بيوم المسرح العالمي، وبرامج أخرى يتم العمل على تصميمها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وذكر أنه سيتم إنتاج جزء كبير من برامج "المسرح الوطن" في مختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من مدينة الرياض، بحيث يرافقها إنتاج موازي في مختلف مدن المملكة، بالتعاون مع الفرق المسرحية في فروع جمعيات الثقافة والفنون ومؤسسات الإنتاج الخاصة، والفرق المسرحية المستقلة، بالإضافة لبرامج التدريب.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:34 PM

مسرحية "درايش النور".. تستهل نشاط مبادرة المسرح الوطني

"السماعيل": نستعد لتقديم مهرجان للمسرح السعودي في مختلف المدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد حفل تدشين "مبادرة المسرح الوطني" الذي أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عرض مسرحية "درايش النور" التي تعد باكورة إنتاجات المسرح الوطني، والتي تضمنت عدداً من اللوحات الاستعراضية التي تحكي قصصاً من المجتمع في أزمنة مختلفة، وما شهدته المملكة من قفزات في مجالات الثقافة والفنون.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مبادرة المسرح الوطني عبدالعزيز السماعيل أن عرض "درايش النور" كان احتفاءً بالحاضر المزدهر من بوابة العودة للماضي، والهدف إبراز التغيير الذي وصل له المجتمع بفضل رؤية القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030. وقال: "نحن مبتهجون في ظل الرؤية الطموحة للمملكة التي عززت بدرجة كبيرة الفعل الثقافي والفني، وحملتنا مسؤولية كبيرة لتقديم أعمال ترضي ذائقة الجمهور السعودي المعروف بكونه ذواق ومتعطش للفن الراقي".

وكشف "السماعيل" أن مبادرة المسرح الوطني تهدف في مرحلتها الأولى لإنتاج مجموعة من العروض للكبار والأطفال، إضافة للتحضير لمهرجان المسرح السعودي، كما سيتم عمل برنامج للاحتفاء بيوم المسرح العالمي، وبرامج أخرى يتم العمل على تصميمها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وذكر أنه سيتم إنتاج جزء كبير من برامج "المسرح الوطن" في مختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من مدينة الرياض، بحيث يرافقها إنتاج موازي في مختلف مدن المملكة، بالتعاون مع الفرق المسرحية في فروع جمعيات الثقافة والفنون ومؤسسات الإنتاج الخاصة، والفرق المسرحية المستقلة، بالإضافة لبرامج التدريب.

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