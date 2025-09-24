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خادم الحرمين يدشّن المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع بمطار الموحّد الجديد

بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠ مليون مسافر

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع، وهي المحطة المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وجاء التدشين خلال رعايته -يحفظه الله- لحفل افتتاح المطار الجديد يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩م.

وحول أهمية هذه المحطة أكد رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه الدائمين كان لهما الأثر الأهم في إنجاز المشروع، مبينًا في حديثه أنه بتدشين هذه المحطة يكتمل عقد المشروع، ويرتبط المطار بالقطار، لتستمر ريادة المملكة إقليميًّا في صناعة النقل، عبر توفيرها لمنظومة نقل متكاملة خدمةً لضيوف الرحمن والمسافرين بوجه عام.

وبيّن الرميح أن محطة قطار الحرمين بالمطار الجديد بجدة قادرة على تسيير رحلة للقطار كل ١٠ دقائق خلال أوقات الذروة، بفضل وجود ستة أرصفة؛ حيث يستطيع كل رصيف استيعاب قطارين مزدوجين بسعة ٨٣٢ راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى ٢٠ مليون مسافر.

وأضاف الرميح مبيّنًا أن قطار الحرمين السريع يتميّز عبر هذه المحطة بقدرته على نقل الحاج والمعتمر والزائر إلى مكة المكرمة خلال نصف ساعة فقط، وإلى المدينة المنورة خلال ساعة ونصف، بوسيلة نقل عصرية ومريحة وآمنة، مع تخفيف العبء على الطرق، وخفض نسب الازدحام على باقي وسائل النقل العام.

واختتم الرميح حديثه برفع أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مستشهدًا بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لصناعة النقل عبر هذه المشاريع الوطنية العملاقة. كما تقدّم بالشكر إلى جميع من عمل لإنجاز هذا المشروع العملاق، وكل الكفاءات الوطنية الشابة التي عملت على إنجاح خطط العمل على امتداد مراحل التنفيذ من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ولكل الشركاء من القطاعين العام والخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يدشّن المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع بمطار الموحّد الجديد
سبق

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع، وهي المحطة المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وجاء التدشين خلال رعايته -يحفظه الله- لحفل افتتاح المطار الجديد يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩م.

وحول أهمية هذه المحطة أكد رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه الدائمين كان لهما الأثر الأهم في إنجاز المشروع، مبينًا في حديثه أنه بتدشين هذه المحطة يكتمل عقد المشروع، ويرتبط المطار بالقطار، لتستمر ريادة المملكة إقليميًّا في صناعة النقل، عبر توفيرها لمنظومة نقل متكاملة خدمةً لضيوف الرحمن والمسافرين بوجه عام.

وبيّن الرميح أن محطة قطار الحرمين بالمطار الجديد بجدة قادرة على تسيير رحلة للقطار كل ١٠ دقائق خلال أوقات الذروة، بفضل وجود ستة أرصفة؛ حيث يستطيع كل رصيف استيعاب قطارين مزدوجين بسعة ٨٣٢ راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى ٢٠ مليون مسافر.

وأضاف الرميح مبيّنًا أن قطار الحرمين السريع يتميّز عبر هذه المحطة بقدرته على نقل الحاج والمعتمر والزائر إلى مكة المكرمة خلال نصف ساعة فقط، وإلى المدينة المنورة خلال ساعة ونصف، بوسيلة نقل عصرية ومريحة وآمنة، مع تخفيف العبء على الطرق، وخفض نسب الازدحام على باقي وسائل النقل العام.

واختتم الرميح حديثه برفع أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مستشهدًا بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لصناعة النقل عبر هذه المشاريع الوطنية العملاقة. كما تقدّم بالشكر إلى جميع من عمل لإنجاز هذا المشروع العملاق، وكل الكفاءات الوطنية الشابة التي عملت على إنجاح خطط العمل على امتداد مراحل التنفيذ من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ولكل الشركاء من القطاعين العام والخاص.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
06:14 PM

خادم الحرمين يدشّن المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع بمطار الموحّد الجديد

بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠ مليون مسافر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المحطة الخامسة لقطار الحرمين السريع، وهي المحطة المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وجاء التدشين خلال رعايته -يحفظه الله- لحفل افتتاح المطار الجديد يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩م.

وحول أهمية هذه المحطة أكد رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه الدائمين كان لهما الأثر الأهم في إنجاز المشروع، مبينًا في حديثه أنه بتدشين هذه المحطة يكتمل عقد المشروع، ويرتبط المطار بالقطار، لتستمر ريادة المملكة إقليميًّا في صناعة النقل، عبر توفيرها لمنظومة نقل متكاملة خدمةً لضيوف الرحمن والمسافرين بوجه عام.

وبيّن الرميح أن محطة قطار الحرمين بالمطار الجديد بجدة قادرة على تسيير رحلة للقطار كل ١٠ دقائق خلال أوقات الذروة، بفضل وجود ستة أرصفة؛ حيث يستطيع كل رصيف استيعاب قطارين مزدوجين بسعة ٨٣٢ راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى ٢٠ مليون مسافر.

وأضاف الرميح مبيّنًا أن قطار الحرمين السريع يتميّز عبر هذه المحطة بقدرته على نقل الحاج والمعتمر والزائر إلى مكة المكرمة خلال نصف ساعة فقط، وإلى المدينة المنورة خلال ساعة ونصف، بوسيلة نقل عصرية ومريحة وآمنة، مع تخفيف العبء على الطرق، وخفض نسب الازدحام على باقي وسائل النقل العام.

واختتم الرميح حديثه برفع أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مستشهدًا بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لصناعة النقل عبر هذه المشاريع الوطنية العملاقة. كما تقدّم بالشكر إلى جميع من عمل لإنجاز هذا المشروع العملاق، وكل الكفاءات الوطنية الشابة التي عملت على إنجاح خطط العمل على امتداد مراحل التنفيذ من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ولكل الشركاء من القطاعين العام والخاص.

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