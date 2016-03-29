وفي التفاصيل، ووفق البيان المنشور اليوم على موقع "تداول"؛ فإنه بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/ 7/ 1442هـ (الموافق 1/ 3/ 2021م) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري (صفقة الاندماج)، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/ 8/ 1442هـ (الموافق 31/ 3/ 2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات؛ سيكون قرار الاندماج نافذًا بعد انقضاء هذه المدة؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.

"سامبا" تعلن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الأهلي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-29 أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري. وفي التفاصيل، ووفق البيان المنشور اليوم على موقع "تداول"؛ فإنه بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/ 7/ 1442هـ (الموافق 1/ 3/ 2021م) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري (صفقة الاندماج)، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/ 8/ 1442هـ (الموافق 31/ 3/ 2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات؛ سيكون قرار الاندماج نافذًا بعد انقضاء هذه المدة؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 09:08 AM

"سامبا" تعلن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج مع "الأهلي" بنهاية يوم الأربعاء القادم سيكون قرار الاندماج نافذًا بموجب نظام الشركات





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أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قُرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وفي التفاصيل، ووفق البيان المنشور اليوم على موقع "تداول"؛ فإنه بالإشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/ 7/ 1442هـ (الموافق 1/ 3/ 2021م) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري (صفقة الاندماج)، تود مجموعة سامبا المالية التذكير بأن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم 18/ 8/ 1442هـ (الموافق 31/ 3/ 2021م). وبموجب المادة 193 من نظام الشركات؛ سيكون قرار الاندماج نافذًا بعد انقضاء هذه المدة؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني مجموعة سامبا المالية على صفقة الاندماج.