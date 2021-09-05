خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.