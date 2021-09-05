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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الضحايا وصل إلى 262868

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:23 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الضحايا وصل إلى 262868

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868.

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