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محافظ الزكاة والضريبة والجمارك يرعى حفل خريجي برنامج "بناء الكفاءات"

ضم 42 متدربًا ومتدربة

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "بناء الكفاءات"، الذي تقدمه الهيئة في نسخته الثالثة التي ضمت 42 متدربًا ومتدربة.

ووفَّر البرنامج التدريبي لجميع المتدربين، من خلال أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك التأهيل والتدريب في سبعة مسارات للتدريب المهني، وهي: العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والاستراتيجية والتطوير، والأنظمة التقنية والرقمنة، والتحليل والمخاطر، ورأس المال البشري، والشؤون المالية والإدارية.

يُذكر أن النسخة الثالثة من برنامج بناء الكفاءات قد انطلق مسارها الزمني في شهر ديسمبر من العام الماضي، واستقطبت 42 متدربًا ومتدربة من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية، بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها في مجالات الزكاة والضرائب، وتمكينهم من المنافسة العملية في سوق العمل.

وتتمثل رؤية البرنامج الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك وتنفذه بالتعاون مع المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية، في جذب ورعاية المواهب السعودية الشابة، وإكسابها أفضل المهارات العملية والخبرات المهنية، وتمكينها من الإسهام الفعال في الاقتصاد الوطني.

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محافظ الزكاة والضريبة والجمارك يرعى حفل خريجي برنامج "بناء الكفاءات"
سبق

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "بناء الكفاءات"، الذي تقدمه الهيئة في نسخته الثالثة التي ضمت 42 متدربًا ومتدربة.

ووفَّر البرنامج التدريبي لجميع المتدربين، من خلال أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك التأهيل والتدريب في سبعة مسارات للتدريب المهني، وهي: العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والاستراتيجية والتطوير، والأنظمة التقنية والرقمنة، والتحليل والمخاطر، ورأس المال البشري، والشؤون المالية والإدارية.

يُذكر أن النسخة الثالثة من برنامج بناء الكفاءات قد انطلق مسارها الزمني في شهر ديسمبر من العام الماضي، واستقطبت 42 متدربًا ومتدربة من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية، بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها في مجالات الزكاة والضرائب، وتمكينهم من المنافسة العملية في سوق العمل.

وتتمثل رؤية البرنامج الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك وتنفذه بالتعاون مع المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية، في جذب ورعاية المواهب السعودية الشابة، وإكسابها أفضل المهارات العملية والخبرات المهنية، وتمكينها من الإسهام الفعال في الاقتصاد الوطني.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
07:01 PM

محافظ الزكاة والضريبة والجمارك يرعى حفل خريجي برنامج "بناء الكفاءات"

ضم 42 متدربًا ومتدربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "بناء الكفاءات"، الذي تقدمه الهيئة في نسخته الثالثة التي ضمت 42 متدربًا ومتدربة.

ووفَّر البرنامج التدريبي لجميع المتدربين، من خلال أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك التأهيل والتدريب في سبعة مسارات للتدريب المهني، وهي: العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والاستراتيجية والتطوير، والأنظمة التقنية والرقمنة، والتحليل والمخاطر، ورأس المال البشري، والشؤون المالية والإدارية.

يُذكر أن النسخة الثالثة من برنامج بناء الكفاءات قد انطلق مسارها الزمني في شهر ديسمبر من العام الماضي، واستقطبت 42 متدربًا ومتدربة من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية، بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها في مجالات الزكاة والضرائب، وتمكينهم من المنافسة العملية في سوق العمل.

وتتمثل رؤية البرنامج الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك وتنفذه بالتعاون مع المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية، في جذب ورعاية المواهب السعودية الشابة، وإكسابها أفضل المهارات العملية والخبرات المهنية، وتمكينها من الإسهام الفعال في الاقتصاد الوطني.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,758
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
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