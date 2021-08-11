"التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021
بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
وزارة التجارة
"التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-11
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:30 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:16 AM
"التجارة" تستدعي 35856 مركبة "توسان" 2016 – 2021
بسبب احتمال تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية للفرامل
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 35856 مركبة هيونداي "Tucson "2016 – 2021.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء على خلفية احتمالية حدوث تآكل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرّك.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.