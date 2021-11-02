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"الغذاء والدواء": التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام بلغ 97.5%

قالت: مفتشوها زاروا 435 مصنعًا ومستودعًا للزيوت النباتية.. ورصدوا 11 منشأة مخالفة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها للتحقق من تطبيق مصانع ومستودعات الزيوت النباتية للائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، عن أن نسبة التزام المنشآت باللائحة الفنية وصلت إلى 97.5%.

وذكرت الهيئة أن مفتشيها زاروا مؤخرًا نحو 435 مصنعًا ومستودعًا للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها 11 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي فُحِصت 917 منتجًا، منها 34 منتجًا مخالفًا جرى ضبطه.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة "خليط زيوت نباتية" قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، إضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.

وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 "بطاقة المواد الغذائية المعبأة"، واللائحة الفنية الخليجيةGSO 1754-4 "خليط الزيوت النباتية المعد للطعام"، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى.

ويجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.

وتنفذ حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام بلغ 97.5%
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها للتحقق من تطبيق مصانع ومستودعات الزيوت النباتية للائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، عن أن نسبة التزام المنشآت باللائحة الفنية وصلت إلى 97.5%.

وذكرت الهيئة أن مفتشيها زاروا مؤخرًا نحو 435 مصنعًا ومستودعًا للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها 11 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي فُحِصت 917 منتجًا، منها 34 منتجًا مخالفًا جرى ضبطه.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة "خليط زيوت نباتية" قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، إضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.

وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 "بطاقة المواد الغذائية المعبأة"، واللائحة الفنية الخليجيةGSO 1754-4 "خليط الزيوت النباتية المعد للطعام"، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى.

ويجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.

وتنفذ حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:35 PM

"الغذاء والدواء": التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام بلغ 97.5%

قالت: مفتشوها زاروا 435 مصنعًا ومستودعًا للزيوت النباتية.. ورصدوا 11 منشأة مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها للتحقق من تطبيق مصانع ومستودعات الزيوت النباتية للائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، عن أن نسبة التزام المنشآت باللائحة الفنية وصلت إلى 97.5%.

وذكرت الهيئة أن مفتشيها زاروا مؤخرًا نحو 435 مصنعًا ومستودعًا للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها 11 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي فُحِصت 917 منتجًا، منها 34 منتجًا مخالفًا جرى ضبطه.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة "خليط زيوت نباتية" قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، إضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.

وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 "بطاقة المواد الغذائية المعبأة"، واللائحة الفنية الخليجيةGSO 1754-4 "خليط الزيوت النباتية المعد للطعام"، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى.

ويجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.

وتنفذ حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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