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كلية الدفاع الجوي تفتح النقل على وظائف شاغرة بمراتب مختلفة

من الخامسة حتى الـ12.. ودعت الراغبين لإرسال طلباتهم على الإيميل

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية (رجال)، ودعت الراغبين إلى إرسال طلباتهم على الإيميل (malhakami@rsadf.gov.sa) ، بصيغة (PDF).

واشترطت "الكلية" للتقديم إرفاق صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وسيرة ذاتية، وبيان خدمة لطالب النقل، مع صورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها، مع شرط أن يكون المتقدم يشغل حاليًا الوظيفة نفسها والمرتبة نفسها المعلنة، وأن يلتزم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يومًا.

وحددت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي موعد تقديم الطلبات خلال هذا الأسبوع إلى نهاية يوم الخميس ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٠هـ.

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كلية الدفاع الجوي تفتح النقل على وظائف شاغرة بمراتب مختلفة
سبق

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية (رجال)، ودعت الراغبين إلى إرسال طلباتهم على الإيميل (malhakami@rsadf.gov.sa) ، بصيغة (PDF).

واشترطت "الكلية" للتقديم إرفاق صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وسيرة ذاتية، وبيان خدمة لطالب النقل، مع صورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها، مع شرط أن يكون المتقدم يشغل حاليًا الوظيفة نفسها والمرتبة نفسها المعلنة، وأن يلتزم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يومًا.

وحددت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي موعد تقديم الطلبات خلال هذا الأسبوع إلى نهاية يوم الخميس ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٠هـ.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:12 PM

كلية الدفاع الجوي تفتح النقل على وظائف شاغرة بمراتب مختلفة

من الخامسة حتى الـ12.. ودعت الراغبين لإرسال طلباتهم على الإيميل

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فهد الغبيوي - الرياض
0
5,605

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية (رجال)، ودعت الراغبين إلى إرسال طلباتهم على الإيميل (malhakami@rsadf.gov.sa) ، بصيغة (PDF).

واشترطت "الكلية" للتقديم إرفاق صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وسيرة ذاتية، وبيان خدمة لطالب النقل، مع صورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها، مع شرط أن يكون المتقدم يشغل حاليًا الوظيفة نفسها والمرتبة نفسها المعلنة، وأن يلتزم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يومًا.

وحددت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي موعد تقديم الطلبات خلال هذا الأسبوع إلى نهاية يوم الخميس ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٠هـ.

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