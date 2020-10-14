الرياض.. "الأرصاد" تقف على مصنع بطريق الخرج بعد بلاغ "الروائح الكريهة"

المختصون باشروا الموقع استجابة لمواطن اشتكى من الأدخنة وأبلغ عن حرائق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق أحد المصانع على طريق الخرج عقب بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضحت الهيئة اليوم: استجابة لبلاغ أحد المواطنين بوجود روائح كريهة وأدخنة من أحد المصانع وحرائق على طريق الخرج، تمّت مباشرة الموقع من قِبل المختصين بـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة بمنطقة #الرياض وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".