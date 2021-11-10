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جامعة حفر الباطن تؤهل 1050 أكاديمياً وموظفاً عبر 36 برنامجاً تدريبياً

بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية متخصصة

وقّعت جامعة حفر الباطن، ممثلة برئيس الجامعة د. صالح بن مفلح آل صقر، عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية متخصصة ذات جودة وكفاءة عالية، شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الإدارة العامة في المجالين التدريبي والاستشاري، إيماناً من الجامعة بالدور المهم والمحوري لرأس المال البشري وضرورة الاستثمار في تطوير المهارات المنسوبين لتحقيق تميز العمل الأكاديمي المؤسسي واستدامة موارده.

وأثمرت الاتفاقية في مرحلتها الأولى عن تقديم (18) برنامجاً تدريبياً متخصصاً وعدد (550) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الجامعة، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية تخصصية، تمّ من خلالها تقديم برامج تدريبية لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام بالجامعة.

وبهدف التنوّع والإثراء المعرفي والاستفادة من الجهات ذات الخبرة والجودة في التطوير، وقّعت الجامعة كذلك اتفاقية تدريب مع جامعة المجمعة، أثمرت هذه الاتفاقية عن تدريب عدد (500) موظف وموظفة في الجامعة موزعة على (18) برنامجاً تدريبياً.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح بن مفلح آل صقر، أن الحاجة الملحة إلى التطوير، التي يفرضها الواقع بتغيراته المتسارعة، تجعل من التدريب المستمر متطلباً ضرورياً لاستدامة التميز ومواكبة التطوير.

ونوّه "آل صقر"، إلى أن جامعة حفر الباطن ستواصل العمل على تطوير قدرات كوادرها عبر سلسلة من الدورات التدريبية تعزيزاً لمهاراتهم، وتلبيةً لمتطلبات خطة الجامعة الإستراتيجية، بما يخدم رسالتها ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والتطويرية، وبما يسهم في مواكبةً التحديات والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وإيجاد بيئة تحفيزية وجاذبة لكوادرها البشرية.

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جامعة حفر الباطن تؤهل 1050 أكاديمياً وموظفاً عبر 36 برنامجاً تدريبياً
سبق

وقّعت جامعة حفر الباطن، ممثلة برئيس الجامعة د. صالح بن مفلح آل صقر، عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية متخصصة ذات جودة وكفاءة عالية، شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الإدارة العامة في المجالين التدريبي والاستشاري، إيماناً من الجامعة بالدور المهم والمحوري لرأس المال البشري وضرورة الاستثمار في تطوير المهارات المنسوبين لتحقيق تميز العمل الأكاديمي المؤسسي واستدامة موارده.

وأثمرت الاتفاقية في مرحلتها الأولى عن تقديم (18) برنامجاً تدريبياً متخصصاً وعدد (550) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الجامعة، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية تخصصية، تمّ من خلالها تقديم برامج تدريبية لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام بالجامعة.

وبهدف التنوّع والإثراء المعرفي والاستفادة من الجهات ذات الخبرة والجودة في التطوير، وقّعت الجامعة كذلك اتفاقية تدريب مع جامعة المجمعة، أثمرت هذه الاتفاقية عن تدريب عدد (500) موظف وموظفة في الجامعة موزعة على (18) برنامجاً تدريبياً.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح بن مفلح آل صقر، أن الحاجة الملحة إلى التطوير، التي يفرضها الواقع بتغيراته المتسارعة، تجعل من التدريب المستمر متطلباً ضرورياً لاستدامة التميز ومواكبة التطوير.

ونوّه "آل صقر"، إلى أن جامعة حفر الباطن ستواصل العمل على تطوير قدرات كوادرها عبر سلسلة من الدورات التدريبية تعزيزاً لمهاراتهم، وتلبيةً لمتطلبات خطة الجامعة الإستراتيجية، بما يخدم رسالتها ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والتطويرية، وبما يسهم في مواكبةً التحديات والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وإيجاد بيئة تحفيزية وجاذبة لكوادرها البشرية.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:54 PM

جامعة حفر الباطن تؤهل 1050 أكاديمياً وموظفاً عبر 36 برنامجاً تدريبياً

بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية متخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت جامعة حفر الباطن، ممثلة برئيس الجامعة د. صالح بن مفلح آل صقر، عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع معاهد تدريبية متخصصة ذات جودة وكفاءة عالية، شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الإدارة العامة في المجالين التدريبي والاستشاري، إيماناً من الجامعة بالدور المهم والمحوري لرأس المال البشري وضرورة الاستثمار في تطوير المهارات المنسوبين لتحقيق تميز العمل الأكاديمي المؤسسي واستدامة موارده.

وأثمرت الاتفاقية في مرحلتها الأولى عن تقديم (18) برنامجاً تدريبياً متخصصاً وعدد (550) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الجامعة، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية تخصصية، تمّ من خلالها تقديم برامج تدريبية لعمداء الكليات والعمادات المساندة، ووكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام بالجامعة.

وبهدف التنوّع والإثراء المعرفي والاستفادة من الجهات ذات الخبرة والجودة في التطوير، وقّعت الجامعة كذلك اتفاقية تدريب مع جامعة المجمعة، أثمرت هذه الاتفاقية عن تدريب عدد (500) موظف وموظفة في الجامعة موزعة على (18) برنامجاً تدريبياً.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح بن مفلح آل صقر، أن الحاجة الملحة إلى التطوير، التي يفرضها الواقع بتغيراته المتسارعة، تجعل من التدريب المستمر متطلباً ضرورياً لاستدامة التميز ومواكبة التطوير.

ونوّه "آل صقر"، إلى أن جامعة حفر الباطن ستواصل العمل على تطوير قدرات كوادرها عبر سلسلة من الدورات التدريبية تعزيزاً لمهاراتهم، وتلبيةً لمتطلبات خطة الجامعة الإستراتيجية، بما يخدم رسالتها ورؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والتطويرية، وبما يسهم في مواكبةً التحديات والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، وإيجاد بيئة تحفيزية وجاذبة لكوادرها البشرية.

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