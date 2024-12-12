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وصول وزراء وقيادات "مؤتمرية" لمأرب للانضمام للشرعية

حضروا بصحبة عدة قادة عسكريين وشخصيات إعلامية

وصلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي اليمني إلى محافظة مأرب، تضمّ وزراء في حكومة الانقلاب وقادة عسكريين وضباطا وأفرادا وشخصيات إعلامية، حيث أعلنوا انضمامهم إلى "الحكومة الشرعية.

وكانت معلومات قد ترددت أمس عن وصول وزير النفط في حكومة الانقلاب الموالي لحزب المؤتمر، إلى مأرب، وتأكد اليوم وصول عدد من الوزراء والقيادات بالحزب وانضمامهم لـ"الحكومة الشرعية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصول وزراء وقيادات "مؤتمرية" لمأرب للانضمام للشرعية
سبق

وصلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي اليمني إلى محافظة مأرب، تضمّ وزراء في حكومة الانقلاب وقادة عسكريين وضباطا وأفرادا وشخصيات إعلامية، حيث أعلنوا انضمامهم إلى "الحكومة الشرعية.

وكانت معلومات قد ترددت أمس عن وصول وزير النفط في حكومة الانقلاب الموالي لحزب المؤتمر، إلى مأرب، وتأكد اليوم وصول عدد من الوزراء والقيادات بالحزب وانضمامهم لـ"الحكومة الشرعية".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:27 PM

وصول وزراء وقيادات "مؤتمرية" لمأرب للانضمام للشرعية

حضروا بصحبة عدة قادة عسكريين وشخصيات إعلامية

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
6
8,524

وصلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي اليمني إلى محافظة مأرب، تضمّ وزراء في حكومة الانقلاب وقادة عسكريين وضباطا وأفرادا وشخصيات إعلامية، حيث أعلنوا انضمامهم إلى "الحكومة الشرعية.

وكانت معلومات قد ترددت أمس عن وصول وزير النفط في حكومة الانقلاب الموالي لحزب المؤتمر، إلى مأرب، وتأكد اليوم وصول عدد من الوزراء والقيادات بالحزب وانضمامهم لـ"الحكومة الشرعية".

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