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بعد أن أعلنت حالة واحدة أمس .. الكويت تسجل حالتين جديدتين بـ "كورونا"

متحدث "الصحة": عدد الإصابات الإجمالي في البلاد حتى الآن 191 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت صباح أمس، تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 22 لوزارة الصحة الكويتية، إن الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة؛ إحداهما من الجنسية الهندية، والأخرى من الجنسية الفلبينية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن، إلى 191 حالة.

وأضاف السند؛ وفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء، إلى 39 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ في وقت سابق، اليوم، شفاء تسع حالات مصابة بالفيروس.

وذكر السند؛ أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة على ما هو عليه عند خمس حالات؛ هي: ثلاث حالات حرجة واثنتان مستقرتان.

وعن مراكز الحجر الصحي، فقد وصل العدد الإجمالي لمَن أنهوا فترة الحجر الصحي، إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكّد من خلو جميع العيّنات المخبرية من الفيروس.

وجدّد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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بعد أن أعلنت حالة واحدة أمس .. الكويت تسجل حالتين جديدتين بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت صباح أمس، تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 22 لوزارة الصحة الكويتية، إن الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة؛ إحداهما من الجنسية الهندية، والأخرى من الجنسية الفلبينية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن، إلى 191 حالة.

وأضاف السند؛ وفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء، إلى 39 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ في وقت سابق، اليوم، شفاء تسع حالات مصابة بالفيروس.

وذكر السند؛ أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة على ما هو عليه عند خمس حالات؛ هي: ثلاث حالات حرجة واثنتان مستقرتان.

وعن مراكز الحجر الصحي، فقد وصل العدد الإجمالي لمَن أنهوا فترة الحجر الصحي، إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكّد من خلو جميع العيّنات المخبرية من الفيروس.

وجدّد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:34 AM

بعد أن أعلنت حالة واحدة أمس .. الكويت تسجل حالتين جديدتين بـ "كورونا"

متحدث "الصحة": عدد الإصابات الإجمالي في البلاد حتى الآن 191 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت صباح أمس، تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 22 لوزارة الصحة الكويتية، إن الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة؛ إحداهما من الجنسية الهندية، والأخرى من الجنسية الفلبينية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن، إلى 191 حالة.

وأضاف السند؛ وفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء، إلى 39 عقب إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ في وقت سابق، اليوم، شفاء تسع حالات مصابة بالفيروس.

وذكر السند؛ أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة على ما هو عليه عند خمس حالات؛ هي: ثلاث حالات حرجة واثنتان مستقرتان.

وعن مراكز الحجر الصحي، فقد وصل العدد الإجمالي لمَن أنهوا فترة الحجر الصحي، إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكّد من خلو جميع العيّنات المخبرية من الفيروس.

وجدّد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

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