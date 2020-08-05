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"الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة

حائل تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة تعافٍ

ارتفعت أعداد المتعافين إلى 3814

سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما خلت المحافظات من تسجيل أي حالات جديدة.

كما سجلت المنطقة ومحافظاتها 57 حالة تعافٍ جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزّعت حالات التعافي بواقع 33 حالة في مدينة حائل، و14 حالة في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة الغزالة، وتسجيل حالة واحدة لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4331 حالة، وعدد حالات التعافي 3814 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 490 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 27 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة تعافٍ
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما خلت المحافظات من تسجيل أي حالات جديدة.

كما سجلت المنطقة ومحافظاتها 57 حالة تعافٍ جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزّعت حالات التعافي بواقع 33 حالة في مدينة حائل، و14 حالة في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة الغزالة، وتسجيل حالة واحدة لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4331 حالة، وعدد حالات التعافي 3814 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 490 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 27 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:32 PM

حائل تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة تعافٍ

ارتفعت أعداد المتعافين إلى 3814

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما خلت المحافظات من تسجيل أي حالات جديدة.

كما سجلت المنطقة ومحافظاتها 57 حالة تعافٍ جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزّعت حالات التعافي بواقع 33 حالة في مدينة حائل، و14 حالة في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة الغزالة، وتسجيل حالة واحدة لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4331 حالة، وعدد حالات التعافي 3814 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 490 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 27 حالة.

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