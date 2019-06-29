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الاتحاد مخاطبًا "باجندوح": شكرًا لخدماتك خلال الأعوام الماضية.. علاقتنا انتهت!

أعلن نادي الاتحاد الاستغناء عن خدمات اللاعب جمال باجندوح بعدم الرغبة بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" من خلال تغريدة قال فيها:
"قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الشكر للاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية، بعد أن أخطر مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد مخاطبًا "باجندوح": شكرًا لخدماتك خلال الأعوام الماضية.. علاقتنا انتهت!
سبق

أعلن نادي الاتحاد الاستغناء عن خدمات اللاعب جمال باجندوح بعدم الرغبة بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" من خلال تغريدة قال فيها:
"قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الشكر للاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية، بعد أن أخطر مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:19 AM

الاتحاد مخاطبًا "باجندوح": شكرًا لخدماتك خلال الأعوام الماضية.. علاقتنا انتهت!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,855

أعلن نادي الاتحاد الاستغناء عن خدمات اللاعب جمال باجندوح بعدم الرغبة بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل.

وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" من خلال تغريدة قال فيها:
"قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الشكر للاعب جمال باجندوح على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية، بعد أن أخطر مجلس الإدارة وسيط اللاعب بعدم رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل 2019، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل".

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