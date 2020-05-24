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"توكلنا": تصريح رياضة المشي قريبًا.. و"تمويني" ساعة فقط

أكد أن تعديل مكان السكن يكون مرة واحدة شهريًّا

أوضح تطبيق "توكلنا"، التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أن تصريح رياضة المشي سيتاح قريبًا، وعند إتاحته سيتم إعلانه.

وشدَّد في ردوده على متابعيه عبر حسابه بتويتر ‪@TawakkalnaApp على أن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهريًّا؛ إذ لا يسمح بالتعديل على مكان السكن إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق.

وأضاف: لدى الشخص فرصة واحدة لتغيير موقع السكن المسجَّل في تطبيق توكلنا، وفي حال استنفاد الفرصة يجب مرور شهر. نتمنى لك دوام الصحة والعافية. مشيرًا إلى أنه "عند طلب تصريح تمويني طارئ فسوف يعطيك ساعة واحدة، وعند الموافقة لا تستطيع الإلغاء".

ونبه إلى أن كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا". مشيرًا إلى أن من عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/ أُمًّا، أو جدًّا/ جدة، أو أخًا/ أختًا، أو عمًّا/ عمة، أو خالاً/ خالة، ووجود تصريح للقريب، وما يثبت القرابة أثناء الخروج. داعيًا إلى وجوب الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية.

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"توكلنا": تصريح رياضة المشي قريبًا.. و"تمويني" ساعة فقط
سبق

أوضح تطبيق "توكلنا"، التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أن تصريح رياضة المشي سيتاح قريبًا، وعند إتاحته سيتم إعلانه.

وشدَّد في ردوده على متابعيه عبر حسابه بتويتر ‪@TawakkalnaApp على أن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهريًّا؛ إذ لا يسمح بالتعديل على مكان السكن إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق.

وأضاف: لدى الشخص فرصة واحدة لتغيير موقع السكن المسجَّل في تطبيق توكلنا، وفي حال استنفاد الفرصة يجب مرور شهر. نتمنى لك دوام الصحة والعافية. مشيرًا إلى أنه "عند طلب تصريح تمويني طارئ فسوف يعطيك ساعة واحدة، وعند الموافقة لا تستطيع الإلغاء".

ونبه إلى أن كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا". مشيرًا إلى أن من عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/ أُمًّا، أو جدًّا/ جدة، أو أخًا/ أختًا، أو عمًّا/ عمة، أو خالاً/ خالة، ووجود تصريح للقريب، وما يثبت القرابة أثناء الخروج. داعيًا إلى وجوب الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:35 PM

"توكلنا": تصريح رياضة المشي قريبًا.. و"تمويني" ساعة فقط

أكد أن تعديل مكان السكن يكون مرة واحدة شهريًّا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
7,312

أوضح تطبيق "توكلنا"، التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أن تصريح رياضة المشي سيتاح قريبًا، وعند إتاحته سيتم إعلانه.

وشدَّد في ردوده على متابعيه عبر حسابه بتويتر ‪@TawakkalnaApp على أن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهريًّا؛ إذ لا يسمح بالتعديل على مكان السكن إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق.

وأضاف: لدى الشخص فرصة واحدة لتغيير موقع السكن المسجَّل في تطبيق توكلنا، وفي حال استنفاد الفرصة يجب مرور شهر. نتمنى لك دوام الصحة والعافية. مشيرًا إلى أنه "عند طلب تصريح تمويني طارئ فسوف يعطيك ساعة واحدة، وعند الموافقة لا تستطيع الإلغاء".

ونبه إلى أن كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا". مشيرًا إلى أن من عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/ أُمًّا، أو جدًّا/ جدة، أو أخًا/ أختًا، أو عمًّا/ عمة، أو خالاً/ خالة، ووجود تصريح للقريب، وما يثبت القرابة أثناء الخروج. داعيًا إلى وجوب الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية.

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