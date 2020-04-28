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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالة

أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا
سبق

أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:02 PM

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 23822 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إسبانيا، اليوم، أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا بعد تسجيلها 301 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23822 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد 210 آلاف بعد تشخيص 1308 حالات جديدة.

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