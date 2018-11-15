"الدفاع المدني" يعلن عن حاجته لإشغال خمس وظائف نسائية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمةالحكومية على البريد الإلكتروني ((HRJOBS@998.gov.sa اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/3/1440هـ ولمدة خمسة أيام
الوظائف المعلن عنها :-
الوظيفة
المرتبة
الرمز التصنيفي
المؤهل العلمي المطلوب
المقر
العدد
مدير إدارة
العاشرة
3000510
ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة
الرياض
1
أخصائي أمن وسلامة
العاشرة
5090610
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السابعة
5090607
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
مطور برامج
السابعة
5100907
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
محلل نظم
السابعة
5100107
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السادسة
5090606
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
3
شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها :-
1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية .
2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية .
3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
5- أن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.
6- أن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيد جدًا لآخر سنة .
"الدفاع المدني" يعلن عن حاجته لإشغال خمس وظائف نسائية
عبدالله البرقاويسبق2018-11-15
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمةالحكومية على البريد الإلكتروني ((HRJOBS@998.gov.sa اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/3/1440هـ ولمدة خمسة أيام
الوظائف المعلن عنها :-
الوظيفة
المرتبة
الرمز التصنيفي
المؤهل العلمي المطلوب
المقر
العدد
مدير إدارة
العاشرة
3000510
ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة
الرياض
1
أخصائي أمن وسلامة
العاشرة
5090610
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السابعة
5090607
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
مطور برامج
السابعة
5100907
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
محلل نظم
السابعة
5100107
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السادسة
5090606
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
3
شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها :-
1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية .
2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية .
3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
5- أن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.
6- أن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيد جدًا لآخر سنة .
7- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
03:31 PM
"الدفاع المدني" يعلن عن حاجته لإشغال خمس وظائف نسائية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها إلى إشغال عدد من الوظائف النسائية المشار إليها أدناه عن طريق (النقل أو النقل بالترقية) لمن هم على رأس العمل من الموظفات بالجهات الحكومية والمشمولات بسلم الموظفين العام حسب الشروط والخبرات العملية للوظيفة، مع إرسال المتقدمة السيرة الذاتية وبيان بالخدمةالحكومية على البريد الإلكتروني ((HRJOBS@998.gov.sa اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/3/1440هـ ولمدة خمسة أيام
الوظائف المعلن عنها :-
الوظيفة
المرتبة
الرمز التصنيفي
المؤهل العلمي المطلوب
المقر
العدد
مدير إدارة
العاشرة
3000510
ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة
الرياض
1
أخصائي أمن وسلامة
العاشرة
5090610
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السابعة
5090607
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
1
مطور برامج
السابعة
5100907
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
محلل نظم
السابعة
5100107
الدرجة الجامعية في مجال الحاسب الآلي
الرياض
1
باحث أمن وسلامة
السادسة
5090606
الدرجة الجامعية المناسبة
الرياض
3
شروط وإيضاحات للوظائف المعلن عنها :-
1- يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف الصادر من وزارة الخدمة المدنية .
2- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الدرجة الجامعية .
3- أن تكون الخبرة العملية في مجال الوظيفة .
4- أن يكون العمل بمقرات الوظائف المعلن عنها .
5- أن تكون المتقدمة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة وتكون مستحقة للترقية.
6- أن لا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدمة عن تقدير جيد جدًا لآخر سنة .