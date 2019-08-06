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تهيئة 210 أبواب بالحرم المكي لخدمة حجاج بيت الله الحرام

"28" سلمًا كهربائيًّا و"38" مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات

هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها "210" أبواب و"28" سلمًا كهربائيًّا و"38" مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وسبعة مداخل مخصصة لدخول النساء، وسبعة جسور، وسبع عبّارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخُصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، وإذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب، كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضّل عدم إدخالها، ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.

وأشاد عدد من الحجاج والمعتمرين بما تقوم به إدارة الأبواب وموظفوها من حسن إدارة الحركة، وإرشاد للحجاج للمعتمرين والزوار للوصول إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة؛ منوهين بالخدمات المقدمة داخل وخارج المسجد الحرام على مدار 24 ساعة دون أي تأخير أو تعطيل عند أدائهم لنسكهم في أمن وطمأنينة.

ورفع الحاج علي أحمد من جمهورية مصر الشقيقة الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يبذلانه للحرمين الشريفين من خدمات جليلة؛ حيث التوسعات الكبيرة والجبارة في أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام؛ مما سهّل على ضيوف الرحمن أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وأكد الحاج محمد سعد من السودان، أن ما يشاهده من خدمات وتنظيمات جليلة داخل المسجد الحرام وخارجه ونظافة مستمرة على مدار الساعة وانسيابية في الحركة وتعامل حسن من رجال الأمن في المسجد الحرام وجميع الموظفين داخل الحرم وخارجه، والخدمات الصحية تُعد من أعظم الخدمات التي يمكن أن تقدم لضيوف الرحمن والتي تقدّمها حكومة المملكة بالمجان؛ احتسابًا للأجر والمثوبة وخدمة للإسلام والمسلمين.

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تهيئة 210 أبواب بالحرم المكي لخدمة حجاج بيت الله الحرام
سبق

هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها "210" أبواب و"28" سلمًا كهربائيًّا و"38" مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وسبعة مداخل مخصصة لدخول النساء، وسبعة جسور، وسبع عبّارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخُصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، وإذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب، كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضّل عدم إدخالها، ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.

وأشاد عدد من الحجاج والمعتمرين بما تقوم به إدارة الأبواب وموظفوها من حسن إدارة الحركة، وإرشاد للحجاج للمعتمرين والزوار للوصول إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة؛ منوهين بالخدمات المقدمة داخل وخارج المسجد الحرام على مدار 24 ساعة دون أي تأخير أو تعطيل عند أدائهم لنسكهم في أمن وطمأنينة.

ورفع الحاج علي أحمد من جمهورية مصر الشقيقة الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يبذلانه للحرمين الشريفين من خدمات جليلة؛ حيث التوسعات الكبيرة والجبارة في أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام؛ مما سهّل على ضيوف الرحمن أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وأكد الحاج محمد سعد من السودان، أن ما يشاهده من خدمات وتنظيمات جليلة داخل المسجد الحرام وخارجه ونظافة مستمرة على مدار الساعة وانسيابية في الحركة وتعامل حسن من رجال الأمن في المسجد الحرام وجميع الموظفين داخل الحرم وخارجه، والخدمات الصحية تُعد من أعظم الخدمات التي يمكن أن تقدم لضيوف الرحمن والتي تقدّمها حكومة المملكة بالمجان؛ احتسابًا للأجر والمثوبة وخدمة للإسلام والمسلمين.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:59 PM

تهيئة 210 أبواب بالحرم المكي لخدمة حجاج بيت الله الحرام

"28" سلمًا كهربائيًّا و"38" مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها "210" أبواب و"28" سلمًا كهربائيًّا و"38" مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وسبعة مداخل مخصصة لدخول النساء، وسبعة جسور، وسبع عبّارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخُصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، وإذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب، كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضّل عدم إدخالها، ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.

وأشاد عدد من الحجاج والمعتمرين بما تقوم به إدارة الأبواب وموظفوها من حسن إدارة الحركة، وإرشاد للحجاج للمعتمرين والزوار للوصول إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة؛ منوهين بالخدمات المقدمة داخل وخارج المسجد الحرام على مدار 24 ساعة دون أي تأخير أو تعطيل عند أدائهم لنسكهم في أمن وطمأنينة.

ورفع الحاج علي أحمد من جمهورية مصر الشقيقة الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على كل ما يبذلانه للحرمين الشريفين من خدمات جليلة؛ حيث التوسعات الكبيرة والجبارة في أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام؛ مما سهّل على ضيوف الرحمن أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وأكد الحاج محمد سعد من السودان، أن ما يشاهده من خدمات وتنظيمات جليلة داخل المسجد الحرام وخارجه ونظافة مستمرة على مدار الساعة وانسيابية في الحركة وتعامل حسن من رجال الأمن في المسجد الحرام وجميع الموظفين داخل الحرم وخارجه، والخدمات الصحية تُعد من أعظم الخدمات التي يمكن أن تقدم لضيوف الرحمن والتي تقدّمها حكومة المملكة بالمجان؛ احتسابًا للأجر والمثوبة وخدمة للإسلام والمسلمين.

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