النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة دهس طفلاً ولاذ بالفرار من الموقع

دوريات البحث نجحت في الاستدلال عليه بلوحة السيارة وكاميرا مراقبة

نجحت دوريات البحث بمرور محافظة الطائف في التوصل لقائد المركبة التي ارتكبت حادث دهس ضد طفل (خمس سنوات) الأسبوع الماضي في الشهداء الشمالية، حينما كان مع والدته، ثم فرّ من موقع الحادث، وتم الاستدلال عنه بلوحة المركبة، وعن طريق تصوير كاميرا لأحد المنازل القريبة من الموقع.

وكان المرور بالطائف عن طريق دوريات البحث قد تولى متابعة المركبة وفقًا للبلاغ الوارد لهم، والمسجل رسميًّا، وتم ضبط المركبة وسائقها "سعودي"، وإحالتهما لشعبة الحوادث لاتخاذ الإجراءات حياله باعتباره رهن التحقيق بعد التعرُّف عليه من قِبل والدة الطفل.

وأعربت والدة الطفل عن شكرها للمرور وجهوده في ضبط داهس طفلها الهارب، وتطبيق النظام بحقه.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة عندما هرب مواطن من موقع حادث بعد أن دهس طفلاً في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف السبت الماضي. وتعرض الطفل لإصابات، نوِّم إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه معافى -ولله الحمد-.

وتفصيلاً، قالت والدة الطفل لـ"سبق": طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرج من المنزل مرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات، وفوجئ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث ترتطم به، وألقته على الشارع ممددًا أمامي يعاني بسبب إصابات تعرض لها. حينها خرج سائق المركبة، وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة؛ وذُهلت من ذلك.

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث، والعودة به إلى المنزل وأنا في حالة هستيرية. حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي، والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ إذ أُصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث.

الطائف.. مواطن يدهس طفلاً ويتهجم بألفاظ غير لائقة ويهرب من موقع الحادث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة دهس طفلاً ولاذ بالفرار من الموقع
سبق

نجحت دوريات البحث بمرور محافظة الطائف في التوصل لقائد المركبة التي ارتكبت حادث دهس ضد طفل (خمس سنوات) الأسبوع الماضي في الشهداء الشمالية، حينما كان مع والدته، ثم فرّ من موقع الحادث، وتم الاستدلال عنه بلوحة المركبة، وعن طريق تصوير كاميرا لأحد المنازل القريبة من الموقع.

وكان المرور بالطائف عن طريق دوريات البحث قد تولى متابعة المركبة وفقًا للبلاغ الوارد لهم، والمسجل رسميًّا، وتم ضبط المركبة وسائقها "سعودي"، وإحالتهما لشعبة الحوادث لاتخاذ الإجراءات حياله باعتباره رهن التحقيق بعد التعرُّف عليه من قِبل والدة الطفل.

وأعربت والدة الطفل عن شكرها للمرور وجهوده في ضبط داهس طفلها الهارب، وتطبيق النظام بحقه.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة عندما هرب مواطن من موقع حادث بعد أن دهس طفلاً في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف السبت الماضي. وتعرض الطفل لإصابات، نوِّم إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه معافى -ولله الحمد-.

وتفصيلاً، قالت والدة الطفل لـ"سبق": طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرج من المنزل مرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات، وفوجئ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث ترتطم به، وألقته على الشارع ممددًا أمامي يعاني بسبب إصابات تعرض لها. حينها خرج سائق المركبة، وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة؛ وذُهلت من ذلك.

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث، والعودة به إلى المنزل وأنا في حالة هستيرية. حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي، والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ إذ أُصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:10 AM

"مرور الطائف" يطيح بقائد مركبة دهس طفلاً ولاذ بالفرار من الموقع

دوريات البحث نجحت في الاستدلال عليه بلوحة السيارة وكاميرا مراقبة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
742

نجحت دوريات البحث بمرور محافظة الطائف في التوصل لقائد المركبة التي ارتكبت حادث دهس ضد طفل (خمس سنوات) الأسبوع الماضي في الشهداء الشمالية، حينما كان مع والدته، ثم فرّ من موقع الحادث، وتم الاستدلال عنه بلوحة المركبة، وعن طريق تصوير كاميرا لأحد المنازل القريبة من الموقع.

وكان المرور بالطائف عن طريق دوريات البحث قد تولى متابعة المركبة وفقًا للبلاغ الوارد لهم، والمسجل رسميًّا، وتم ضبط المركبة وسائقها "سعودي"، وإحالتهما لشعبة الحوادث لاتخاذ الإجراءات حياله باعتباره رهن التحقيق بعد التعرُّف عليه من قِبل والدة الطفل.

وأعربت والدة الطفل عن شكرها للمرور وجهوده في ضبط داهس طفلها الهارب، وتطبيق النظام بحقه.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الحادثة عندما هرب مواطن من موقع حادث بعد أن دهس طفلاً في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف السبت الماضي. وتعرض الطفل لإصابات، نوِّم إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه معافى -ولله الحمد-.

وتفصيلاً، قالت والدة الطفل لـ"سبق": طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرج من المنزل مرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات، وفوجئ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث ترتطم به، وألقته على الشارع ممددًا أمامي يعاني بسبب إصابات تعرض لها. حينها خرج سائق المركبة، وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة؛ وذُهلت من ذلك.

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث، والعودة به إلى المنزل وأنا في حالة هستيرية. حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي، والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ إذ أُصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,150
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,219
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,228
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,809

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة