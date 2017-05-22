بومبيو: من الممكن جداً أن تكون إيران وراء الاعتداءات في الخليج

قال: بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية وشكل هذه الهجمات يبدو أنها

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأضاف “بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراءها”.

وكانت قد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت قد أعلنت إيران أمس وقف التزامها بنسبة إنتاج اليورانيوم بحسب الاتفاق النووي وأنها رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة قدرها 4 أضعاف.