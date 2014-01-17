"آل جابر" عن عودة 253 ألف طالب يمني للدراسة: يدرسون مع إخوتهم السعوديين على حد سواء

قال السفير في تعقيب على تغريدة وزير التعليم اليمني الأسبق "الجوفي": لغتنا الضاد وهويتنا وثقافتنا واحدة

تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر؛ مع تغريدة وزير التربية والتعليم اليمني الأسبق، عبدالسلام الجوفي؛ التي قال فيها إن 253 ألف طالب وطالبة من بلاده يحضرون للدراسة في مدارس المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أنهم يدرسون مع إخوتهم بالمملكة على حد سواء.

وقال السفير آل جابر؛ في حسابه على تويتر، إن الطلاب اليمنيين "يدرسون مع إخوتهم وأخواتهم على حد سواء، فلغتنا الضاد وديننا الإسلام وعاداتنا وثقافتنا واحدة".

يُذكر أن وزير التربية والتعليم اليمني الأسبق، عبدالسلام الجوفي؛ كتب على حسابه بتويتر، يقول: "حضر 253 ألف طالب وطالبة يمنيين في عموم مدارس المملكة العربية السعودية؛ لدراسة الفصل الدراسي الثاني، وفق التقويم الدراسي الجديد".