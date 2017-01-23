موظفو الكهرباء يستقطعون 4.2 ملايين ريال من رواتبهم لدعم 34 جمعية خيرية

خلال عام 2018 في مختلف مناطق المملكة و"تحفيظ" جدة تتصدر القائمة

استقطع موظفو الشركة السعودية للكهرباء 4,230,000 ريال لدعم برامج ومشاريع 34 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018م، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتشمل الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي تم التبرُّع لها جمعيات خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جدة في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، فيما جاءت جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلّت جمعية رعاية الأيتام في عسير بالمركز الثالث.

يُذكر أن برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف تلك الجمعيات بالموقع الداخلي للشركة، ومن ثم تبرّع الموظف بجزء من راتبه آليًّا عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة.