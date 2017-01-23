النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظفو الكهرباء يستقطعون 4.2 ملايين ريال من رواتبهم لدعم 34 جمعية خيرية

خلال عام 2018 في مختلف مناطق المملكة و"تحفيظ" جدة تتصدر القائمة

استقطع موظفو الشركة السعودية للكهرباء 4,230,000 ريال لدعم برامج ومشاريع 34 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018م، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتشمل الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي تم التبرُّع لها جمعيات خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جدة في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، فيما جاءت جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلّت جمعية رعاية الأيتام في عسير بالمركز الثالث.

يُذكر أن برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف تلك الجمعيات بالموقع الداخلي للشركة، ومن ثم تبرّع الموظف بجزء من راتبه آليًّا عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موظفو الكهرباء يستقطعون 4.2 ملايين ريال من رواتبهم لدعم 34 جمعية خيرية
سبق

استقطع موظفو الشركة السعودية للكهرباء 4,230,000 ريال لدعم برامج ومشاريع 34 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018م، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتشمل الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي تم التبرُّع لها جمعيات خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جدة في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، فيما جاءت جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلّت جمعية رعاية الأيتام في عسير بالمركز الثالث.

يُذكر أن برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف تلك الجمعيات بالموقع الداخلي للشركة، ومن ثم تبرّع الموظف بجزء من راتبه آليًّا عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:25 PM

موظفو الكهرباء يستقطعون 4.2 ملايين ريال من رواتبهم لدعم 34 جمعية خيرية

خلال عام 2018 في مختلف مناطق المملكة و"تحفيظ" جدة تتصدر القائمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
2,522

استقطع موظفو الشركة السعودية للكهرباء 4,230,000 ريال لدعم برامج ومشاريع 34 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018م، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتشمل الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي تم التبرُّع لها جمعيات خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جدة في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، فيما جاءت جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلّت جمعية رعاية الأيتام في عسير بالمركز الثالث.

يُذكر أن برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف تلك الجمعيات بالموقع الداخلي للشركة، ومن ثم تبرّع الموظف بجزء من راتبه آليًّا عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,352
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة