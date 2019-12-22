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"سجون جدة" تطلق برنامج التوعية بالأمن السيبراني

أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة، برنامج التوعية بالأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم، عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بمعهد الإدارة العامة الدكتور، ياسر هوساوي.

ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات العاملة في البيئة الإلكترونية بالمديرية العامة للسجون بكامل فروعها بالمملكة، من عسكريين ومدنيين.

ويهدف إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات في البيئة الإلكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة، وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

المديرية العامة للسجون برنامج التوعية بالأمن السيبراني جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سجون جدة" تطلق برنامج التوعية بالأمن السيبراني
سبق

أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة، برنامج التوعية بالأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم، عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بمعهد الإدارة العامة الدكتور، ياسر هوساوي.

ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات العاملة في البيئة الإلكترونية بالمديرية العامة للسجون بكامل فروعها بالمملكة، من عسكريين ومدنيين.

ويهدف إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات في البيئة الإلكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة، وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:26 PM

"سجون جدة" تطلق برنامج التوعية بالأمن السيبراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة، برنامج التوعية بالأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم، عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بمعهد الإدارة العامة الدكتور، ياسر هوساوي.

ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات العاملة في البيئة الإلكترونية بالمديرية العامة للسجون بكامل فروعها بالمملكة، من عسكريين ومدنيين.

ويهدف إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات في البيئة الإلكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة، وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

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