محافظ الأفلاج يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني‎

ترأس محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني؛ اليوم، بمقر المحافظة، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني.

وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة الفرعية محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ وأعضاء اللجنة، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، ومنها الاستعداد لمواجهة خطورة السيول ومجاري الأودية وما قد تشكله من خطورة، والتأكد من تهيئة عبّارات السيول وأغطية خزانات الصرف الصحي الرديئة والمكشوفة والآبار والقلبان.

يُذكر أن اللجنة المشكلة من "مدني الأفلاج" و"البلدية" والجهات ذات العلاقة أنهت الأشهر الماضية خطورة 254 بئراً مكشوفة بالمحافظة ومراكزها والعمل جارٍ على الحد من خطورة ما تم حصره من الآبار الأخرى كافة.