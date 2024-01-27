قريبًا.. آيفون يتيح لك الدفع دون التلامس ودون أجهزة إضافية

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تنوي تزويد هواتف "آيفون" بتقنية تسمح لها بالدفع دون التلامس المباشر، ودون أي أجهزة إضافية.

وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن "أبل" استفادت من استحواذها على شركة "موبي ويف" الناشئة للدفع دون تلامس لدعم تقنياتها في هواتف "آيفون".

وتوقّعت المصادر أن تأتي أبل بتلك التقنيات لهواتف "آيفون" في تحديث مرتقب خلال الأشهر المقبلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تقنية "موبي ويف الجديد" تلك ستكون ضمن خدمة "أبل باي"، أو ستكون لها شبكة منفصلة بوظائف مختلفة.