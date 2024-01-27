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قريبًا.. آيفون يتيح لك الدفع دون التلامس ودون أجهزة إضافية

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تنوي تزويد هواتف "آيفون" بتقنية تسمح لها بالدفع دون التلامس المباشر، ودون أي أجهزة إضافية.

وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن "أبل" استفادت من استحواذها على شركة "موبي ويف" الناشئة للدفع دون تلامس لدعم تقنياتها في هواتف "آيفون".

وتوقّعت المصادر أن تأتي أبل بتلك التقنيات لهواتف "آيفون" في تحديث مرتقب خلال الأشهر المقبلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تقنية "موبي ويف الجديد" تلك ستكون ضمن خدمة "أبل باي"، أو ستكون لها شبكة منفصلة بوظائف مختلفة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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قريبًا.. آيفون يتيح لك الدفع دون التلامس ودون أجهزة إضافية
سبق

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تنوي تزويد هواتف "آيفون" بتقنية تسمح لها بالدفع دون التلامس المباشر، ودون أي أجهزة إضافية.

وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن "أبل" استفادت من استحواذها على شركة "موبي ويف" الناشئة للدفع دون تلامس لدعم تقنياتها في هواتف "آيفون".

وتوقّعت المصادر أن تأتي أبل بتلك التقنيات لهواتف "آيفون" في تحديث مرتقب خلال الأشهر المقبلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تقنية "موبي ويف الجديد" تلك ستكون ضمن خدمة "أبل باي"، أو ستكون لها شبكة منفصلة بوظائف مختلفة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
01:34 PM

قريبًا.. آيفون يتيح لك الدفع دون التلامس ودون أجهزة إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تنوي تزويد هواتف "آيفون" بتقنية تسمح لها بالدفع دون التلامس المباشر، ودون أي أجهزة إضافية.

وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن "أبل" استفادت من استحواذها على شركة "موبي ويف" الناشئة للدفع دون تلامس لدعم تقنياتها في هواتف "آيفون".

وتوقّعت المصادر أن تأتي أبل بتلك التقنيات لهواتف "آيفون" في تحديث مرتقب خلال الأشهر المقبلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تقنية "موبي ويف الجديد" تلك ستكون ضمن خدمة "أبل باي"، أو ستكون لها شبكة منفصلة بوظائف مختلفة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,972
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,745
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,922
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,768

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